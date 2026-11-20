Varias construcciones de Godoy Cruz son hitos, de los cuales muchos se mantienen actualmente. Entre los más conocidos se encuentra el Hotel Chalet de Bassi, ubicado estratégicamente en una zona que permite rápidamente conectar tanto con la ciudad de Mendoza como con los principales destinos turísticos, como Maipú, Luján de Cuyo y Cacheuta.
La famosa residencia que fue una parte clave de Mendoza y hoy sigue siendo histórica
La historia del chalet se remonta a la llegada de Andrés Bassi, quien emigró a los 18 años desde Casei Gerola, Italia, junto a su hermano Ángelo debido a la crisis económica en su país natal.
Después de trabajar en el norte argentino cocinando para los trabajadores de la caña de azúcar, se trasladaron a Mendoza al enterarse de que tenían familiares en Rivadavia. En 1926, Andrés construyó la casona para su esposa Adelina Ferrari.
La entrada principal lucía un arco grabado con el nombre "Villa Adelina", el cual se mantuvo hasta cerca de 1980, cuando fue derribado accidentalmente por un camión. Asimismo, la propiedad guarda un importante lazo con el patrimonio mendocino, ya que Juan Manuel Ferrari, escultor del famoso Monumento al Ejército de Los Andes en el Cerro de la Gloria, era primo hermano de Adelina.
El Chalet de Bassi en la actualidad: hospedaje y servicios
- Hoy es el Hotel Chalet de Bassi, una posada familiar situada en calle Cervantes 1795, en Godoy Cruz, Mendoza.
- La propiedad conserva su estilo arquitectónico rústico y elegante, combinándolo con comodidades modernas.
- Las instalaciones incluyen habitaciones con aire acondicionado split, TV por cable y WiFi.
- Tiene espacios comunes como sala de estar con mesa de billar, cocina compartida, zona de parrilla, patio ajardinado, piscina de verano y estacionamiento privado gratuito dentro del predio.
- El alojamiento destaca por su política pet friendly y por la atención personalizada de su propietario.
En pocas palabras
- Residencia Histórica: el Chalet de Bassi en Godoy Cruz, Mendoza, es un hito arquitectónico con gran valor histórico.
- Orígenes Italianos: construido en 1926 por Andrés Bassi para su esposa Adelina Ferrari, inmigrante italiana.
- Actualidad Turística: hoy funciona como Hotel Chalet de Bassi, ofreciendo hospedaje y servicios, conservando su estilo rústico.