La famosa fábrica que fue una parte clave de la historia industrial mendocina y hoy permanece abandonada

La famosa fábrica de Luján fue una clave en la historia industrial mendocina y hoy permanece abandonada

El complejo donde se ubica esta fábrica fue fundado en el año 1949 por el ingeniero Florencio Casale. Su principal importancia histórica se debe a que fue la primera fábrica productora de carburo de calcio de toda la República Argentina, abarcando también la actividad minera y la elaboración de cal y coque.

Aunque las actividades fabriles de este establecimiento cesaron en la década de 1980, pocos mendocinos recuerdan este lugar despoblado,pero con gran cantidad de empleados. Tras muchos años de total inactividad, el gobierno de la provincia de Mendoza cedió formalmente el predio a la Municipalidad de Luján de Cuyo en el año 2004 y años más tarde, en 2008, la comuna comenzó gestiones para reconvertir el espacio y desarrollar un playón público, dada la gran extensión del terreno que supera la hectárea.