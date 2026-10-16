La ex fábrica Carbometal S.A.I.C., ubicada en la intersección de la calle Besares y la avenida San Martín en Luján de Cuyo en Mendoza, tiene una rica historia industrial y urbana que va mucho más allá de sus ruinas actuales.
La famosa fábrica que fue una parte clave de la historia industrial mendocina y hoy permanece abandonada
Mendoza tiene lugares muy conocidos por su historia, paisaje o ruinas y este lugar es uno de ellos. Todos los detalles
La famosa fábrica de Luján fue una clave en la historia industrial mendocina y hoy permanece abandonada
El complejo donde se ubica esta fábrica fue fundado en el año 1949 por el ingeniero Florencio Casale. Su principal importancia histórica se debe a que fue la primera fábrica productora de carburo de calcio de toda la República Argentina, abarcando también la actividad minera y la elaboración de cal y coque.
Aunque las actividades fabriles de este establecimiento cesaron en la década de 1980, pocos mendocinos recuerdan este lugar despoblado,pero con gran cantidad de empleados. Tras muchos años de total inactividad, el gobierno de la provincia de Mendoza cedió formalmente el predio a la Municipalidad de Luján de Cuyo en el año 2004 y años más tarde, en 2008, la comuna comenzó gestiones para reconvertir el espacio y desarrollar un playón público, dada la gran extensión del terreno que supera la hectárea.
Históricamente, la zona tenía un perfil puramente industrial, pero en las últimas décadas ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento demográfico del distrito de La Carrodilla.
Actualmente, las antiguas instalaciones contrastan con un entorno de gran desarrollo inmobiliario, rodeado de más de 40 barrios nuevos, colegios y hasta un hipermercado que se estableció justo enfrente de la planta.
A pesar del desarrollo urbano que vino con los años, el legado de Carbometal y otras químicas cercanas también dejó cicatrices en la zona, ya que el predio ha sido sometido a investigaciones y reclamos por parte de los vecinos debido a una posible contaminación ambiental residual originada por los antiguos procesos productivos de la planta.