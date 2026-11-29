Pachy Romero junto al contador Daniel Schestakow, el historiador Gustavo Capone, el periodista Chino Zavala y un nieto del autor de Trincheras..., Lisandro Romero. Foto: gentileza Francisco Romero

Generó tanta expectativa la salida de este cuarto libro de Francisco Romero que tuvo que hacer dos presentaciones, una en la ciudad de Mendoza y otra en San Martín. En ambas fue acompañado por numerosas personalidades del deporte y de la cultura que han sido protagonistas de las historias que el profe repasa en Desde la Trinchera…

En casi 200 páginas el autor cuenta, entre otras acciones, la creación de los Juegos Deportivos al Pie de Los Andes que desarrolló a partir de su cargo de director de relaciones en el diario del mismo nombre como también de los Premios UNO a la Excelencia Deportiva y los Premios Escenario que llevó adelante con marcado éxito en este medio de comunicación.

También están en el libro las riquísimas historias del paso del Pachy como preparador físico en equipos que hicieron historia en el fútbol, como Gimnasia y Esgrima –el Lobo de los Milagros- en el recordado ascenso al Argentino B de 1998 y en el Atlético San Martín campeón mendocino en 1985 a cancha llena.

De este libro participan también algunas personalidades destacadas como la deportista y empresaria Beatriz Barbera; el historiador Gustavo Capone; el contador, docente y también deportista Daniel Schestakow; la contadora Margarita Viel, de Grupo América y el empresario y dirigente referente del Lobo, Jorge Guzzo.

Pachy Romero con el abogado especializado en Derecho Deportivo y ex futbolista de San Martín, Iván Palazzo y el "Cañi" Luque, también ex futbolista e hijo del recordado doctor Juan Carlos Luque, homenajeado en este libro. Foto: gentileza Francisco Romero

También está el repaso por los torneos de fútbol infantil que Canal 7 televisaba en directo los sábados a la mañana, con la participación de todos los departamentos de la provincia y de los que surgieron jugadores que luego se insertaron en distintos clubes locales y de otros puntos del país.

En la presentación Gustavo Capone definió al Pachy como “un adelantado. Su prédica y capacidad se anticiparon claramente a su tiempo. Tanto en su vida como jugador-deportista (fue basquetbolista y boxeador) como en su fase de profesional de Educación Física dejó su impronta innovadora”.

Precisamente sobre su característica “revolucionaria” y adelantada a cualquier tiempo muchos recordaron que el profe Romero convocaba a entrenar a los jugadores de San Martín a las 6 de la mañana y los llevaba las fábricas de la zona para que vieran el esfuerzo de los obreros.

Historia pura: Gustavo Capone y Pachy Romero junto a dos glorias de San Martín y del fútbol de Mendoza: Enrique Reggi y Félix Morán. Foto: gentileza Francisco Romero

Otra anécdota relacionada a esa impronta de adelantado fue cuando en los años ’60 como jugador y profe del equipo de básquet de Guillermo Cano integró el plantel que sorprendió en las finales frente a Andes Talleres al lucir pantalones a lunares.

Hay tanto para contar del Pachy que nunca alcanza el espacio.

Antes de este cuarto libro editó y publicó Desde la Trinchera, Desde la Trinchera 56 años y Heroínas por Siempre. Ha contado oportunidad con la coaboración de Tati Filippini y Cayetano y Lisandro Romero.

Como profe de Educación Física egresó del INEF (Instituto Nacional de Educación Física) en 1969. En 2007 se recibió de director técnico de fútbol a nivel nacional.

Fue (es docente) en todos los niveles educativos y se desempeñó en relaciones deportivas en medios de comunicación.

Los clubes en los que trabajó fueron Guillermo Cano, Mendoza de Regatas, Gimnasia y Esgrima, Atlético San Martín, Deportivo Maipú, Huracán Las Heras y Mendoza Rugby, entre otros.