Como bien sabrás, la iluminación es uno de los factores que influyen en la floración de esta especie. Cuando permanece durante mucho tiempo en rincones oscuros, su crecimiento puede volverse más lento y disminuyen las posibilidades de que desarrolle una vara floral.

Por eso, una buena alternativa es colocar la maceta con la lengua de suegra cerca de una ventana orientada al este, donde reciba claridad durante las primeras horas del día. También puede ubicarse en un ambiente luminoso, siempre que no quede expuesta al sol intenso de la tarde.

Cómo hacer florecer una lengua de suegra en verano.

En nuestro país, diciembre marca el comienzo del verano y las temperaturas pueden elevarse considerablemente. Por este motivo, conviene evitar que los rayos solares incidan directamente sobre las hojas durante las horas de mayor intensidad, ya que pueden provocar manchas y quemaduras.

Otro aspecto importante es el riego. La lengua de suegra almacena agua en sus hojas y necesita que el sustrato se seque entre cada riego. Durante los días calurosos, conviene comprobar la humedad de la tierra antes de agregar agua, en lugar de establecer una frecuencia fija.

La iluminación es clave en el crecimiento y floración de la lengua de suegra.

También es recomendable utilizar una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato liviano que permita eliminar el exceso de humedad. Las raíces de la sansevieria son sensibles al encharcamiento y pueden pudrirse cuando permanecen demasiado tiempo en tierra mojada.