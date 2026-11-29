Uno de los factores determinantes para la floración de la lengua de suegra o sansevieria es la cantidad de luz que necesita dicha suculenta. De acuerdo a expertos en jardinería, y tal como te lo conté en otras ocasiones, este ejemplar demanda una buena cantidad de iluminación indirecta, aunque durante este mes es menester saber cuántas horas serán, ya que el sol que ingresa por la ventana es más fuerte.
Cuántas horas de luz necesita una sansevieria o lengua de suegra en diciembre para estallar de flores en pocos meses
La lengua de suegra o sansevieria necesita distintos factores para florecer. La iluminación es uno de los más importantes
Cuántas horas de luz necesita la lengua de suegra para florecer
Diciembre es un buen momento para revisar su ubicación y aprovechar los días más largos de la primavera y el verano. La clave está en proporcionarle suficiente iluminación natural, sin exponerla a condiciones que puedan dañar sus hojas.
Durante este mes, la sansevieria necesita entre 6 y 8 horas de luz natural indirecta para desarrollarse correctamente, mantener sus hojas saludables y hasta promover su floración.
Como bien sabrás, la iluminación es uno de los factores que influyen en la floración de esta especie. Cuando permanece durante mucho tiempo en rincones oscuros, su crecimiento puede volverse más lento y disminuyen las posibilidades de que desarrolle una vara floral.
Por eso, una buena alternativa es colocar la maceta con la lengua de suegra cerca de una ventana orientada al este, donde reciba claridad durante las primeras horas del día. También puede ubicarse en un ambiente luminoso, siempre que no quede expuesta al sol intenso de la tarde.
En nuestro país, diciembre marca el comienzo del verano y las temperaturas pueden elevarse considerablemente. Por este motivo, conviene evitar que los rayos solares incidan directamente sobre las hojas durante las horas de mayor intensidad, ya que pueden provocar manchas y quemaduras.
Otro aspecto importante es el riego. La lengua de suegra almacena agua en sus hojas y necesita que el sustrato se seque entre cada riego. Durante los días calurosos, conviene comprobar la humedad de la tierra antes de agregar agua, en lugar de establecer una frecuencia fija.
También es recomendable utilizar una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato liviano que permita eliminar el exceso de humedad. Las raíces de la sansevieria son sensibles al encharcamiento y pueden pudrirse cuando permanecen demasiado tiempo en tierra mojada.