La lengua de suegra es de los ejemplares más codiciados, no solo por su belleza, sino también por ser una especie que demanda pocos cuidados de jardinería. Sin embargo, el reinado de la sansevieria parece haber llegado a su fin. Conocé cuáles son las plantas de interior que están en tendencia y que son furor.
Fin del reinado de la lengua de suegra: estas son las 4 plantas en tendencia que crecen rápido y son aptas para principiantes
Aunque la lengua de suegra o sansevieria todavía es elegida en miles de hogares, tiene las horas contadas. Conocé las plantas que llegan para destronarla
Las 4 plantas de interior que llegan para destronar a la lengua de suegra
Estas cuatro plantas se destacan por su belleza, su facilidad de cultivo y la posibilidad de observar nuevos brotes en poco tiempo. Además, muchas pueden cultivarse en macetas colgantes, estanterías o rincones luminosos.
Planta araña
La planta araña es una de las alternativas más atractivas para reemplazar a la lengua de suegra. Sus hojas finas y arqueadas, generalmente verdes con franjas blancas, forman una especie de fuente natural que aporta movimiento y frescura a cualquier ambiente.
Una de sus principales ventajas es que produce pequeños brotes en los extremos de tallos largos, por lo que también permite obtener nuevos ejemplares. Para favorecer su crecimiento, esta planta necesita buena iluminación indirecta y riegos moderados, especialmente cuando la superficie del sustrato comienza a secarse.
Potus
El potus es una de las plantas favoritas para quienes buscan resultados rápidos sin complicaciones. Sus hojas con forma de corazón crecen sobre tallos flexibles que pueden caer desde una repisa, decorar una biblioteca o extenderse por un soporte vertical.
Esta especie se adapta a diferentes condiciones de iluminación, aunque crece con mayor vigor cuando recibe luz natural indirecta. Solo necesita riegos cuando la tierra empieza a secarse y un ambiente templado para desarrollar nuevos brotes con regularidad.
Filodendro de hoja de corazón
El filodendro de hoja de corazón es otra excelente opción para principiantes. Su follaje verde, de textura suave y silueta acorazonada, crece a lo largo de tallos que pueden extenderse varios centímetros y formar cascadas decorativas.
Es una planta adaptable que tolera espacios con iluminación moderada, aunque prefiere los ambientes luminosos sin exposición directa al sol intenso. Con un riego equilibrado y un sustrato con buen drenaje, desarrolla un crecimiento constante sin exigir cuidados de jardinería complejos.
Tradescantia
La tradescantia es la última planta en tendencia sugerida para reemplazar a la lengua de suegra. Se distingue por sus hojas coloridas, que pueden combinar tonalidades verdes, violetas, plateadas y rosadas, según la variedad. Sus tallos crecen rápidamente y forman atractivas cascadas, ideales para decorar estantes y macetas colgantes.
Para conservar la intensidad de sus colores, necesita abundante luz indirecta. Si permanece en un rincón demasiado oscuro, sus tallos pueden alargarse y las hojas perder parte de su tonalidad característica. Con riegos moderados y buena iluminación, es una alternativa sencilla para sumar naturaleza y personalidad al hogar.