La planta araña es una de las alternativas más atractivas para reemplazar a la lengua de suegra. Sus hojas finas y arqueadas, generalmente verdes con franjas blancas, forman una especie de fuente natural que aporta movimiento y frescura a cualquier ambiente.

Una de sus principales ventajas es que produce pequeños brotes en los extremos de tallos largos, por lo que también permite obtener nuevos ejemplares. Para favorecer su crecimiento, esta planta necesita buena iluminación indirecta y riegos moderados, especialmente cuando la superficie del sustrato comienza a secarse.

Cinta o planta araña, una de las tendencias que amenaza a la lengua de suegra.

Potus

El potus es una de las plantas favoritas para quienes buscan resultados rápidos sin complicaciones. Sus hojas con forma de corazón crecen sobre tallos flexibles que pueden caer desde una repisa, decorar una biblioteca o extenderse por un soporte vertical.

Esta especie se adapta a diferentes condiciones de iluminación, aunque crece con mayor vigor cuando recibe luz natural indirecta. Solo necesita riegos cuando la tierra empieza a secarse y un ambiente templado para desarrollar nuevos brotes con regularidad.

Filodendro de hoja de corazón

El filodendro de hoja de corazón es otra excelente opción para principiantes. Su follaje verde, de textura suave y silueta acorazonada, crece a lo largo de tallos que pueden extenderse varios centímetros y formar cascadas decorativas.

Es una planta adaptable que tolera espacios con iluminación moderada, aunque prefiere los ambientes luminosos sin exposición directa al sol intenso. Con un riego equilibrado y un sustrato con buen drenaje, desarrolla un crecimiento constante sin exigir cuidados de jardinería complejos.

Filodendro.

Tradescantia

La tradescantia es la última planta en tendencia sugerida para reemplazar a la lengua de suegra. Se distingue por sus hojas coloridas, que pueden combinar tonalidades verdes, violetas, plateadas y rosadas, según la variedad. Sus tallos crecen rápidamente y forman atractivas cascadas, ideales para decorar estantes y macetas colgantes.

Para conservar la intensidad de sus colores, necesita abundante luz indirecta. Si permanece en un rincón demasiado oscuro, sus tallos pueden alargarse y las hojas perder parte de su tonalidad característica. Con riegos moderados y buena iluminación, es una alternativa sencilla para sumar naturaleza y personalidad al hogar.