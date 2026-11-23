Una mendocina representante argentina en el escenario internacional de la belleza. Giuliana Mangani, oriunda de San Rafael, se consagró Miss Mundo Argentina 2026 durante la final realizada el domingo 22 de noviembre en la ciudad de La Plata. La joven obtuvo la corona nacional y quedó seleccionada para representar al país en la próxima edición de Miss World.
Una mendocina ganó Miss Mundo Argentina y representará al país en el certamen internacional
Giuliana Mangani (23) es de San Rafael y obtuvo la corona nacional en La Plata. Estudia Economía y su proyecto fue inclusión laboral para personas adultas
A sus 23 años, la estudiante de Economía combina su formación universitaria con una iniciativa social destinada a personas adultas que buscan volver al mercado laboral o poner en marcha un emprendimiento. Ese proyecto, llamado Nuevo Rumbo, forma parte de su presentación en el concurso y tiene una historia familiar detrás.
Quién es Giuliana Mangani, la mendocina que obtuvo la corona
Nacida en San Rafael, Giuliana cursa la Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Río Cuarto y mide 1,70 mts. Su llegada a la competencia nacional comenzó con su designación como representante de Mendoza, bajo la dirección provincial de Lucas Arias.
La elección nacional reunió a candidatas de distintas provincias en cinco jornadas de actividades y evaluaciones. Las participantes atravesaron pruebas de oratoria, pasarela, talento, deportes, presentación de trajes típicos y entrevistas con el jurado. En la definición, Mangani compartió el momento decisivo con Carla Meza, representante de Misiones, quien terminó como primera finalista.
Nuevo Rumbo, el proyecto social que nació de una historia familiar
Uno de los aspectos que distingue la candidatura de Giuliana es Nuevo Rumbo, una propuesta que apunta a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas adultas que encuentran dificultades para conseguir empleo o necesitan iniciar una actividad independiente.
La iniciativa tiene un origen personal. Su padre no pudo completar la escuela secundaria y desarrolló su vida laboral como trabajador independiente. A partir de esa experiencia, Mangani comenzó a pensar en las barreras que enfrentan muchas personas cuando necesitan volver a trabajar y no cuentan con formación específica o herramientas para desarrollar un emprendimiento.
Capacitación y herramientas para recuperar oportunidades
El proyecto plantea vincular a profesionales y comercios con centros de capacitación, para que las personas interesadas puedan acceder tanto a conocimientos prácticos como a recursos para poner en marcha una actividad. Entre los contenidos previstos aparecen la elaboración de presupuestos, el cálculo de costos y las estrategias de comercialización.
La propuesta busca que quienes participen puedan encontrar una alternativa laboral o generar sus propios ingresos a través de un emprendimiento. De esta manera, la joven incorpora a su candidatura una problemática social vinculada con la formación, el empleo y las oportunidades para las personas adultas.
El mensaje del director de Miss Mundo Mendoza tras la consagración
El triunfo también tuvo su celebración en Mendoza. Lucas Arias, director de Miss Mundo Mendoza y fundador de Arias Group, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el trabajo realizado por Giuliana y el equipo que acompañó su preparación.
"Detrás de una corona hay sueños, esfuerzo, sacrificios, muchísimo trabajo y, sobre todo, un equipo que cree y acompaña", expresó. También agradeció a la representante mendocina por confiar en el proceso y llevar adelante la competencia con compromiso y determinación.
Arias definió el resultado como un logro colectivo y destacó el orgullo de haber conseguido que Mendoza alcanzara la corona nacional. "Este triunfo no es solamente de una candidata, es de todo un equipo, de una provincia y de quienes creyeron que Mendoza podía llegar a lo más alto", escribió.
Una mendocina en Tanzania representando a Argentina
Con el título argentino, Mangani quedó seleccionada para participar en la 74ª edición de Miss World, que tiene a Tanzania como sede en mayo de 2027. La competencia internacional reúne a representantes de distintos países y contempla tanto las instancias tradicionales como el desarrollo de iniciativas sociales a través del programa Belleza con Propósito.
La preparación de la sanrafaelina entra ahora en una nueva etapa, con entrenamiento en idiomas, oratoria, comunicación, pasarela y preparación física. En paralelo, continuará trabajando en Nuevo Rumbo, el proyecto que nació de su historia familiar y que busca convertir la experiencia personal en una oportunidad para otras personas.
En pocas palabras
- Giuliana Mangani: la joven de San Rafael fue coronada Miss Mundo Argentina 2026 en La Plata.
- Proyecto social: su iniciativa "Nuevo Rumbo" busca la inclusión laboral de personas adultas.
- Certamen internacional: representará a Argentina en Miss World, cuya sede será Tanzania en mayo de 2027.