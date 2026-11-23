La elección nacional reunió a candidatas de distintas provincias en cinco jornadas de actividades y evaluaciones. Las participantes atravesaron pruebas de oratoria, pasarela, talento, deportes, presentación de trajes típicos y entrevistas con el jurado. En la definición, Mangani compartió el momento decisivo con Carla Meza, representante de Misiones, quien terminó como primera finalista.

Nuevo Rumbo, el proyecto social que nació de una historia familiar

Uno de los aspectos que distingue la candidatura de Giuliana es Nuevo Rumbo, una propuesta que apunta a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas adultas que encuentran dificultades para conseguir empleo o necesitan iniciar una actividad independiente.

La iniciativa tiene un origen personal. Su padre no pudo completar la escuela secundaria y desarrolló su vida laboral como trabajador independiente. A partir de esa experiencia, Mangani comenzó a pensar en las barreras que enfrentan muchas personas cuando necesitan volver a trabajar y no cuentan con formación específica o herramientas para desarrollar un emprendimiento.

El proyecto que presentó Giuliana Mangani para el concurso fue inserción laboral para gente adulta. Ella estudia la licenciatura en Economía. Redes sociales

Capacitación y herramientas para recuperar oportunidades

El proyecto plantea vincular a profesionales y comercios con centros de capacitación, para que las personas interesadas puedan acceder tanto a conocimientos prácticos como a recursos para poner en marcha una actividad. Entre los contenidos previstos aparecen la elaboración de presupuestos, el cálculo de costos y las estrategias de comercialización.

La propuesta busca que quienes participen puedan encontrar una alternativa laboral o generar sus propios ingresos a través de un emprendimiento. De esta manera, la joven incorpora a su candidatura una problemática social vinculada con la formación, el empleo y las oportunidades para las personas adultas.

El mensaje del director de Miss Mundo Mendoza tras la consagración

Lucas Arias, el organizador del concurso en Mendoza, agradeció a Giuliana Mangani y a todo su equipo por el esfuerzo para alcanzar la meta. Redes sociales

El triunfo también tuvo su celebración en Mendoza. Lucas Arias, director de Miss Mundo Mendoza y fundador de Arias Group, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el trabajo realizado por Giuliana y el equipo que acompañó su preparación.

"Detrás de una corona hay sueños, esfuerzo, sacrificios, muchísimo trabajo y, sobre todo, un equipo que cree y acompaña", expresó. También agradeció a la representante mendocina por confiar en el proceso y llevar adelante la competencia con compromiso y determinación.

Arias definió el resultado como un logro colectivo y destacó el orgullo de haber conseguido que Mendoza alcanzara la corona nacional. "Este triunfo no es solamente de una candidata, es de todo un equipo, de una provincia y de quienes creyeron que Mendoza podía llegar a lo más alto", escribió.

Una mendocina en Tanzania representando a Argentina

Con el título argentino, Mangani quedó seleccionada para participar en la 74ª edición de Miss World, que tiene a Tanzania como sede en mayo de 2027. La competencia internacional reúne a representantes de distintos países y contempla tanto las instancias tradicionales como el desarrollo de iniciativas sociales a través del programa Belleza con Propósito.

La preparación de la sanrafaelina entra ahora en una nueva etapa, con entrenamiento en idiomas, oratoria, comunicación, pasarela y preparación física. En paralelo, continuará trabajando en Nuevo Rumbo, el proyecto que nació de su historia familiar y que busca convertir la experiencia personal en una oportunidad para otras personas.