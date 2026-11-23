La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en diciembre de 2026 un esquema especial de pagos de fin de año para jubilados y pensionados, que integrará el aumento del 2,17% por movilidad inflacionaria, el medio aguinaldo del segundo semestre y el bono extraordinario de $70.000.
Jubilados de ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 y cuándo se paga en diciembre de 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social depositará en diciembre de 2026 el bono extraordinario de $70.000 junto con el aumento mensual del 2,17% por inflación y la segunda cuota del aguinaldo
El refuerzo previsional se acreditará de forma directa en las cuentas bancarias habituales de los beneficiarios antes de las fiestas navideñas, bajo un sistema escalonado de pago íntegro o proporcional determinado por el nivel de ingresos mensuales de cada titular.
Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en diciembre de 2026: completo, proporcional y excluidos
Para definir qué titulares acceden al extra económico, el organismo previsional evalúa únicamente el monto del haber mensual ordinario, sin computar el medio aguinaldo dentro de ese límite. De acuerdo con el esquema vigente, los jubilados de ANSES y pensionados se dividen en tres grupos:
- Bono completo de $70.000: lo cobran en su totalidad quienes perciben el haber mínimo jubilatorio de $453.797, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Bono proporcional: alcanza a los jubilados y pensionados cuyos ingresos básicos superan los $453.797 pero resultan inferiores a $523.797. En estos casos, ANSES deposita un refuerzo variable equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar ese techo de $523.797.
- Sin bono: quienes cobran haberes mensuales superiores a $523.797 perciben únicamente su jubilación o pensión actualizada con el aumento del 2,17% más la segunda cuota del aguinaldo, quedando excluidos del refuerzo extraordinario.
Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre con aumento, aguinaldo y bono
La liquidación de diciembre de 2026 unifica tres conceptos en una misma transferencia bancaria para los adultos mayores de menores ingresos:
- Ingreso bruto acumulado: los jubilados que perciben el haber mínimo alcanzarán una suma bruta total de $750.695 al combinar la jubilación actualizada, el medio aguinaldo y el bono de $70.000.
- Ingreso neto en mano: una vez aplicados los descuentos habituales correspondientes a la obra social (PAMI), el monto neto depositado en cuenta superará los $730.200.
Calendario de pagos de ANSES para jubilados con bono en diciembre de 2026
El cronograma oficial de ANSES concentra todos los depósitos de los titulares alcanzados por el bono de $70.000 entre la segunda y la tercera semana del mes, ordenados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026
Cómo se acredita el refuerzo y advertencia oficial contra estafas
Para recibir el bono de $70.000 en diciembre, los jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite previo, inscripción ni gestión presencial:
- Depósito automático: el refuerzo se acredita de manera directa en la misma cuenta bancaria y en la exacta fecha fijada para el cobro del haber mensual y del aguinaldo de diciembre.
- Alerta por intentos de fraude: desde ANSES reiteraron que el organismo nunca solicita claves bancarias, datos personales ni gestiones telefónicas o por mensajes para habilitar el pago de bonos o prestaciones económicas.
En pocas palabras
- Refuerzo de $70.000: Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán bono en diciembre de 2026.
- Monto y criterios: El pago incluye aumento del 2,17%, aguinaldo y bono, con criterios de pago completo o proporcional.
- Cronograma ANSES: Los pagos se distribuirán según terminación de DNI entre la segunda y tercera semana de diciembre.