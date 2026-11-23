El refuerzo previsional se acreditará de forma directa en las cuentas bancarias habituales de los beneficiarios antes de las fiestas navideñas, bajo un sistema escalonado de pago íntegro o proporcional determinado por el nivel de ingresos mensuales de cada titular.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en diciembre de 2026: completo, proporcional y excluidos

Para definir qué titulares acceden al extra económico, el organismo previsional evalúa únicamente el monto del haber mensual ordinario, sin computar el medio aguinaldo dentro de ese límite. De acuerdo con el esquema vigente, los jubilados de ANSES y pensionados se dividen en tres grupos: