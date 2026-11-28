El aserrín o viruta ayuda a controlar la humedad del sustrato de la lengua de suegra.

También ayuda a mejorar la composición del suelo cuando se incorpora aserrín previamente descompuesto. Durante su degradación, este material aporta carbono y participa en los procesos naturales de formación de materia orgánica. Sin embargo, no reemplaza al compost ni a los fertilizantes que necesita una lengua de suegra para desarrollarse.

Para aprovecharlo sin poner en riesgo la sansevieria, conviene seguir algunas recomendaciones:

Elegir aserrín de madera natural: evitá los residuos de madera pintada, barnizada o tratada con productos químicos

Utilizar pequeñas cantidades: una capa superficial muy fina es suficiente. No cubras completamente la tierra

Preferir material compostado: el aserrín fresco puede consumir nitrógeno durante su descomposición y afectar la disponibilidad de este nutriente para la planta

Controlar la humedad: antes de volver a regar, comprobá que el sustrato esté seco

Un aspecto fundamental es recordar que la lengua de suegra es una planta resistente a la sequía y muy sensible al exceso de agua. Por eso, el aserrín nunca debe utilizarse como sustituto de un buen drenaje. La maceta necesita agujeros en la base y un sustrato aireado, preferentemente con componentes minerales como perlita o arena gruesa.

Con estos trucos de jardinería, la lengua de suegra se mantendrá siempre en óptimas condiciones.

Con estas precauciones, el aserrín se transformará en un elemento clave dentro de la jardinería, siempre que se prioricen las necesidades naturales de la lengua de suegra.