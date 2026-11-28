Días atrás te recomendé colocar corchos de vino en la maceta de la lengua de suegra. Hoy la sugerencia pasará por otro truco de jardinería que potenciará el crecimiento de la sansevieria. Se trata de uso de aserrín en el sustrato de dicha suculenta. Conocé los beneficios.
Colocar aserrín en la maceta de la lengua de suegra o sansevieria: para qué sirve
Si tenés una sansevieria o lengua de suegra en casa, descubrí para qué sirve colocar aserrín en su maceta
Para qué sirve colocar aserrín en la maceta de la lengua de suegra
El aserrín es un material orgánico que puede aprovecharse en la jardinería para mejorar determinadas características del suelo. En el caso de la lengua de suegra, su principal utilidad está relacionada con la estructura del sustrato y la conservación de la humedad. No obstante, es fundamental conocer cómo aplicarlo para evitar que termine perjudicando las raíces.
Uno de sus beneficios es funcionar como cobertura superficial. Al distribuir una capa fina sobre la tierra, ayuda a reducir la evaporación del agua y protege el sustrato de los cambios bruscos de temperatura. Esto es vital en ambientes interiores donde la calefacción o el aire seco pueden acelerar la pérdida de humedad.
También ayuda a mejorar la composición del suelo cuando se incorpora aserrín previamente descompuesto. Durante su degradación, este material aporta carbono y participa en los procesos naturales de formación de materia orgánica. Sin embargo, no reemplaza al compost ni a los fertilizantes que necesita una lengua de suegra para desarrollarse.
Para aprovecharlo sin poner en riesgo la sansevieria, conviene seguir algunas recomendaciones:
- Elegir aserrín de madera natural: evitá los residuos de madera pintada, barnizada o tratada con productos químicos
- Utilizar pequeñas cantidades: una capa superficial muy fina es suficiente. No cubras completamente la tierra
- Preferir material compostado: el aserrín fresco puede consumir nitrógeno durante su descomposición y afectar la disponibilidad de este nutriente para la planta
- Controlar la humedad: antes de volver a regar, comprobá que el sustrato esté seco
Un aspecto fundamental es recordar que la lengua de suegra es una planta resistente a la sequía y muy sensible al exceso de agua. Por eso, el aserrín nunca debe utilizarse como sustituto de un buen drenaje. La maceta necesita agujeros en la base y un sustrato aireado, preferentemente con componentes minerales como perlita o arena gruesa.
Con estas precauciones, el aserrín se transformará en un elemento clave dentro de la jardinería, siempre que se prioricen las necesidades naturales de la lengua de suegra.