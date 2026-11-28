Desde tiempos inmemorables, el frutero es uno de los elementos infaltables en las cocinas. Sin embargo, las nuevas tendencias de decoración apuestan por aprovechar mejor cada rincón y liberar espacio sobre las superficies de trabajo. En este contexto, te contaré sobre una alternativa para colocar las frutas sin resignar espacio.
El frutero sobre la mesada pasó de moda: la tendencia minimalista para cocinas elegantes y sofisticadas
Si acostumbrás a tener un frutero sobre la mesada, deberás conocer esta tendencia en decoración para cocinas minimalistas
Adiós al frutero tradicional: por qué el modelo vertical es tendencia en las cocinas
Especialistas señalan que el frutero vertical de pared se convirtió en una alternativa práctica y sofisticada que permite organizar las frutas sin ocupar lugar en la mesada, desplazando así al clásico frutero. Además de aportar funcionalidad, este accesorio suma un detalle decorativo y ayuda a conseguir ambientes más ordenados, modernos y minimalistas dentro de la cocina.
El frutero vertical es una de las propuestas que gana protagonismo en el diseño de interiores porque combina almacenamiento y decoración en un mismo elemento. A diferencia de los fruteros convencionales, este modelo se instala sobre una pared y utiliza estantes distribuidos en diferentes alturas para guardar frutas y verduras.
Su principal ventaja es que permite recuperar espacio en la mesada, algo especialmente útil en cocinas pequeñas o ambientes integrados. También mantiene los alimentos a la vista y facilita el acceso cuando llega el momento de preparar una comida o una colación.
En cuanto a los materiales, la madera se destaca por su capacidad para aportar calidez y combinar con diferentes estilos decorativos. Los diseños de tonos naturales funcionan muy bien con muebles blancos, mesadas de piedra y detalles negros o metálicos.
Cómo hacer un frutero vertical de madera paso a paso
Para incorporar esta tendencia sin gastar demasiado dinero, es posible fabricar un frutero vertical con algunas herramientas y materiales fáciles de conseguir. El resultado será un organizador funcional que también servirá para decorar una pared vacía.
Materiales necesarios:
- Tres tablas de madera de diferentes medidas
- Dos listones para sostener los estantes
- Tornillos y tarugos adecuados para la pared
- Lija para madera
- Barniz transparente o protector
- Taladro, destornillador y cinta métrica
Paso a paso para construir un frutero vertical
- Elegir una pared libre, preferentemente cerca de la mesada y definir el tamaño del organizador
- Lijar todas las tablas para eliminar astillas y conseguir una superficie uniforme
- Colocar los listones laterales como soportes y fijar las tablas a diferentes alturas
- Aplicar barniz para facilitar la limpieza y prolongar su durabilidad
- Utilizar tarugos y tornillos adecuados para el tipo de pared y verificar que la estructura quede firme
Para completar la decoración, distribuí las frutas por tamaño y color, sin sobrecargar los estantes. Así conseguirás una cocina más despejada, funcional y elegante.