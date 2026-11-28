El clásico frutero es cosa del pasado.

Su principal ventaja es que permite recuperar espacio en la mesada, algo especialmente útil en cocinas pequeñas o ambientes integrados. También mantiene los alimentos a la vista y facilita el acceso cuando llega el momento de preparar una comida o una colación.

En cuanto a los materiales, la madera se destaca por su capacidad para aportar calidez y combinar con diferentes estilos decorativos. Los diseños de tonos naturales funcionan muy bien con muebles blancos, mesadas de piedra y detalles negros o metálicos.

Los fruteros verticales, de múltiples diseños, ganan adeptos en cocinas minimalistas. Foto: Pinterest

Cómo hacer un frutero vertical de madera paso a paso

Para incorporar esta tendencia sin gastar demasiado dinero, es posible fabricar un frutero vertical con algunas herramientas y materiales fáciles de conseguir. El resultado será un organizador funcional que también servirá para decorar una pared vacía.

Materiales necesarios:

Tres tablas de madera de diferentes medidas

Dos listones para sostener los estantes

Tornillos y tarugos adecuados para la pared

Lija para madera

Barniz transparente o protector

Taladro, destornillador y cinta métrica

Paso a paso para construir un frutero vertical

Elegir una pared libre, preferentemente cerca de la mesada y definir el tamaño del organizador

Lijar todas las tablas para eliminar astillas y conseguir una superficie uniforme

Colocar los listones laterales como soportes y fijar las tablas a diferentes alturas

Aplicar barniz para facilitar la limpieza y prolongar su durabilidad

Utilizar tarugos y tornillos adecuados para el tipo de pared y verificar que la estructura quede firme

Para completar la decoración, distribuí las frutas por tamaño y color, sin sobrecargar los estantes. Así conseguirás una cocina más despejada, funcional y elegante.