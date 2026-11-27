En lugar de depender de una única lámpara de techo, la tendencia es incorporar varias capas de iluminación que se adapten a las actividades cotidianas y permitan modificar la atmósfera según el momento del día. En consecuencia, con algunos cambios sencillos y sin necesidad de realizar obras, es posible transformar por completo la percepción del hogar.

Cómo combinar capas de iluminación en un salón pequeño

La clave está en distribuir la luz en diferentes alturas y utilizar cada fuente con un propósito específico. Esta tendencia permite aprovechar mejor los metros disponibles y conseguir un ambiente visualmente equilibrado.