Las estanterías tradicionales están perdiendo protagonismo en la decoración de interiores frente a propuestas que combinan funcionalidad, diseño y personalidad. Existe una tendencias que ganó terreno en los últimos meses por su originalidad, aportando glamour y estilo al living. Descubrí de qué se trata.
La vieja estantería pasó de moda: la tendencia en decoración que aporta glamour y estilo a tu living
Aunque las estanterías todavía cuentan con aceptación popular, esta tendencia en decoración promete ser furor en 2027
Adiós a la tradicional estantería: la tendencia en decoración ideal para tu living
Aunque en gran parte de las salas todavía predominan las estanterías, el mobiliario modular de forma asimétrica promete ser furor en 2027. A diferencia de las estanterías convencionales, estos muebles apuestan por una composición dinámica en la que cada compartimento tiene dimensiones y posiciones diferentes. Los cajones se organizan en distintos niveles y crean una estructura visualmente atractiva, que rompe con la simetría de los muebles tradicionales.
La madera es uno de los materiales protagonistas de esta tendencia. Los acabados en tonos nogal, roble y madera clara aportan calidez, elegancia y una conexión visual con los elementos naturales. Además, la combinación de diferentes tonalidades permite generar contrastes sin necesidad de incorporar demasiados colores al ambiente.
Otra de las ventajas de esta tendencia en decoración es la versatilidad. Estos muebles permiten guardar libros, documentos, accesorios y pequeños objetos que suelen quedar a la vista en el living. Al contar con compartimentos cerrados, ayudan a mantener el orden y evitan la acumulación de elementos sobre las superficies. De esta manera, cumplen una doble función: ofrecen espacio de almacenamiento y funcionan como una pieza escultórica.
Para integrar este tipo de mobiliario, lo recomendable es elegir una pared donde pueda destacarse sin obstaculizar la circulación. Puede colocarse junto a un sillón, en un rincón desaprovechado o cerca del sector de lectura. Su diseño irregular aporta movimiento y permite renovar visualmente el ambiente.
En cuanto a la decoración, conviene evitar sobrecargar los cajones y las superficies superiores. Algunos libros, una pieza de cerámica o un objeto artesanal son suficientes para complementar su estética. También se puede sumar una lámpara de pared con luz cálida para destacar las texturas de la madera y generar una atmósfera acogedora, potenciando así la belleza de la sala.