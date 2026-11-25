Esta tendencia llega para destronar a la clásica estantería.

Otra de las ventajas de esta tendencia en decoración es la versatilidad. Estos muebles permiten guardar libros, documentos, accesorios y pequeños objetos que suelen quedar a la vista en el living. Al contar con compartimentos cerrados, ayudan a mantener el orden y evitan la acumulación de elementos sobre las superficies. De esta manera, cumplen una doble función: ofrecen espacio de almacenamiento y funcionan como una pieza escultórica.

Para integrar este tipo de mobiliario, lo recomendable es elegir una pared donde pueda destacarse sin obstaculizar la circulación. Puede colocarse junto a un sillón, en un rincón desaprovechado o cerca del sector de lectura. Su diseño irregular aporta movimiento y permite renovar visualmente el ambiente.

Las estanterías tienen los días contados.

En cuanto a la decoración, conviene evitar sobrecargar los cajones y las superficies superiores. Algunos libros, una pieza de cerámica o un objeto artesanal son suficientes para complementar su estética. También se puede sumar una lámpara de pared con luz cálida para destacar las texturas de la madera y generar una atmósfera acogedora, potenciando así la belleza de la sala.