En las aguas cristalinas de Cayo Largo se encuentra el Jules Undersea Lodge, una mansión sumergida que pasó de ser un laboratorio científico de vanguardia a convertirse en el único hotel subacuático de los Estados Unidos. Sin accesos convencionales en la superficie, los visitantes deben bucear obligatoriamente para ingresar a sus instalaciones.
Inaugurado en 1986 esta joya de la arquitectura está ubicado a 30 pies bajo el nivel del mar y fue nombrado en honor a Julio Verne, autor de Veinte mil leguas de viaje submarino.
Construyeron una mansión con muros de acero y acrílico para que todas sus instalaciones queden a 9 metros bajo el agua
El origen de esta edificación se remonta a su etapa como "La Chalupa", una estación científica considerada en su momento como la más avanzada de su época. En 1986, la instalación fue reconvertida e inaugurada como hotel con el nombre de Jules Undersea Lodge, bautizada en homenaje al escritor Julio Verne y su famosa obra Veinte mil leguas de viaje submarino.
Hoy en día, el lugar funciona bajo la gestión de la organización sin fines de lucro MarineLab como un hábitat educativo y turístico. En el aspecto arquitectónico y de ingeniería, la estructura no es una gran mansión ni una edificación tradicional de piedra, sino una cabina técnica.
Fabricada con paredes de acero y acrílico, la cápsula mide 6 por 15 metros y permanece sumergida a nueve metros de profundidad en una laguna marina. Para evitar fallas y garantizar la seguridad de quienes permanecen en su interior, todos los servicios y sistemas de soporte vital son monitoreados continuamente desde un centro de mando en tierra firme.
El espacio interior está acondicionado para albergar hasta seis personas simultáneamente y se divide en dos dormitorios independientes junto a una zona común. Cada uno de estos ambientes posee una enorme ventana de cristal que brinda una vista directa hacia la fauna marina circundante.
La entrada a la mansión se realiza por la parte inferior mediante una abertura acuática por lo que los huéspedes deben contar con certificación de buceo para vivir la experiencia de dormir en el fondo del mar. Además, uno de los principales atractivos de este hotel es el servicio de entrega de pizza en manos de un buzo a media noche.
En pocas palabras
- Único hotel subacuático: el Jules Undersea Lodge en Cayo Largo, Estados Unidos, opera como un hotel submarino desde 1986.
- Diseño y acceso: construido con muros de acero y acrílico, requiere buceo obligatorio para ingresar a sus instalaciones a nueve metros de profundidad.
- Experiencia única: ofrece alojamiento para hasta seis personas con vistas submarinas y un servicio de entrega de pizza por buzo.