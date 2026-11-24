Hoy en día, el lugar funciona bajo la gestión de la organización sin fines de lucro MarineLab como un hábitat educativo y turístico. En el aspecto arquitectónico y de ingeniería, la estructura no es una gran mansión ni una edificación tradicional de piedra, sino una cabina técnica.

Este complejo es uno de los cuatro que hay en el mundo y es el único hotel submarino en los Estados Unidos.

Fabricada con paredes de acero y acrílico, la cápsula mide 6 por 15 metros y permanece sumergida a nueve metros de profundidad en una laguna marina. Para evitar fallas y garantizar la seguridad de quienes permanecen en su interior, todos los servicios y sistemas de soporte vital son monitoreados continuamente desde un centro de mando en tierra firme.

El espacio interior está acondicionado para albergar hasta seis personas simultáneamente y se divide en dos dormitorios independientes junto a una zona común. Cada uno de estos ambientes posee una enorme ventana de cristal que brinda una vista directa hacia la fauna marina circundante.

La entrada a la mansión se realiza por la parte inferior mediante una abertura acuática por lo que los huéspedes deben contar con certificación de buceo para vivir la experiencia de dormir en el fondo del mar. Además, uno de los principales atractivos de este hotel es el servicio de entrega de pizza en manos de un buzo a media noche.