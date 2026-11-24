El movimiento en el paso a Chile mostró una fuerte disminución durante noviembre, en comparación con el mismo mes de 2025. Según los datos difundidos en un informe de El Siete, hasta el 22 de noviembre cruzaron hacia Chile 58.628 personas, frente a las 110.000 que lo hicieron durante noviembre del año pasado. La diferencia representa una caída cercana al 50%, aunque la comparación contempla períodos de distinta extensión.
Cruzó la mitad de personas por el paso a Chile este noviembre que durante el mismo mes del 2025
El transporte de cargas también registró una caída cercana a 20%. Los cierres del túnel por las condiciones climáticas y la situación económica
El cruce de camiones también disminuyó. Tanto los camiones argentinos como los extranjeros registraron una merma de alrededor del 20%. Entre las explicaciones aparecen las condiciones climáticas asociadas al fenómeno del Super Niño, que provocaron numerosos cierres del paso, y un contexto económico poco favorable para los viajes al vecino país. Sin embargo, la menor circulación no eliminó las demoras: durante el último fin de semana hubo esperas de hasta 150 minutos para cruzar desde Argentina hacia Chile.
Menos viajeros y una caída en el transporte de cargas
Las cifras muestran que el descenso alcanzó tanto al movimiento de personas como al de vehículos pesados. En noviembre de 2025, unas 110.000 personas cruzaron hacia Chile, mientras que en los primeros 22 días de noviembre de 2026 lo hicieron 58.628.
En el caso de los camiones, durante noviembre del año pasado se registraron 5.055 unidades, frente a las 3.965 contabilizadas hasta el 22 de noviembre de este año. La disminución también alcanzó a los camiones extranjeros: pasaron de 12.261 en noviembre de 2025 a 9.721 en lo que va de noviembre de 2026.
El Super Niño y la situación económica, entre las causas
Uno de los factores que incidió en la circulación fue el fenómeno del Super Niño, que tuvo consecuencias sobre las condiciones meteorológicas en la cordillera. Los reiterados cierres del túnel internacional complicaron el tránsito y generaron incertidumbre entre los transportistas, que evitan quedar varados durante varias horas o incluso días en la alta montaña.
A esto se sumaron interrupciones del tránsito del lado chileno, especialmente por las crecidas registradas en el sector de Guardia Vieja. Sin embargo, el clima no explica por sí solo la disminución. La situación económica poco favorable también aparece como un condicionante para quienes evalúan viajar a Chile, en un contexto en el que los gastos del traslado y las compras en el exterior pesan sobre el presupuesto familiar.
Menos movimiento, pero todavía hay demoras
La caída en la cantidad de personas que cruzan la frontera no significa que hayan desaparecido las esperas. Durante el último fin de semana, los automovilistas que viajaron desde Argentina hacia Chile llegaron a esperar hasta 150 minutos para completar los trámites migratorios y aduaneros.
Uno de los motivos de las demoras fue la disponibilidad de pocas cabinas de atención, una situación que ralentizó el paso de los vehículos pese a que el movimiento general fue menor al registrado el año pasado.
De cara al próximo fin de semana largo, que incluye el feriado del 8 de diciembre, desde el Sistema Integrado Cristo Redentor estiman que puede producirse un incremento en la cantidad de viajeros hacia Chile. La cercanía de las fiestas y la posibilidad de aprovechar varios días de descanso pueden impulsar nuevamente el movimiento fronterizo.
En pocas palabras
- Caída de movimiento: El paso a Chile registró 58.628 personas hasta el 22 de noviembre, un 50% menos que el año anterior.
- Causas: Clima adverso por el Super Niño y una situación económica desfavorable afectaron el tránsito.
- Demoras persisten: A pesar de la baja circulación, las esperas para cruzar superaron los 150 minutos.