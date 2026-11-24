En el caso de los camiones, durante noviembre del año pasado se registraron 5.055 unidades, frente a las 3.965 contabilizadas hasta el 22 de noviembre de este año. La disminución también alcanzó a los camiones extranjeros: pasaron de 12.261 en noviembre de 2025 a 9.721 en lo que va de noviembre de 2026.

El Super Niño y la situación económica, entre las causas

Uno de los factores que incidió en la circulación fue el fenómeno del Super Niño, que tuvo consecuencias sobre las condiciones meteorológicas en la cordillera. Los reiterados cierres del túnel internacional complicaron el tránsito y generaron incertidumbre entre los transportistas, que evitan quedar varados durante varias horas o incluso días en la alta montaña.

A esto se sumaron interrupciones del tránsito del lado chileno, especialmente por las crecidas registradas en el sector de Guardia Vieja. Sin embargo, el clima no explica por sí solo la disminución. La situación económica poco favorable también aparece como un condicionante para quienes evalúan viajar a Chile, en un contexto en el que los gastos del traslado y las compras en el exterior pesan sobre el presupuesto familiar.

Menos movimiento, pero todavía hay demoras

La caída en la cantidad de personas que cruzan la frontera no significa que hayan desaparecido las esperas. Durante el último fin de semana, los automovilistas que viajaron desde Argentina hacia Chile llegaron a esperar hasta 150 minutos para completar los trámites migratorios y aduaneros.

Uno de los motivos de las demoras fue la disponibilidad de pocas cabinas de atención, una situación que ralentizó el paso de los vehículos pese a que el movimiento general fue menor al registrado el año pasado.

De cara al próximo fin de semana largo, que incluye el feriado del 8 de diciembre, desde el Sistema Integrado Cristo Redentor estiman que puede producirse un incremento en la cantidad de viajeros hacia Chile. La cercanía de las fiestas y la posibilidad de aprovechar varios días de descanso pueden impulsar nuevamente el movimiento fronterizo.