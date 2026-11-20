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Demoras para cruzar a Chile por el movimiento del fin de semana largo

Una gran cantidad de vehículos de mendocinos buscaban pasar este viernes a Chile. Gentileza Osvaldo Valle

Según el último reporte, pasado el mediodía en el complejo Los Libertadores había que esperar 150 minutos al menos para completar los trámites fronterizos. En el sector chileno funcionaban 5 cabinas de atención y, pese a la espera en la aduana, no hubo fila de vehículos sobre la ruta.

Sin embargo, pasadas las 18, la espera no superaba los 60 minutos.

La situación es diferente del lado argentino. En el complejo Roque Carranza, ubicado en Horcones, no se registran filas de vehículos en ninguna parte, aunque en las últimas horas de la tarde había una espera de 15 minutos.

El incremento de viajeros coincide con el inicio del fin de semana largo, un período en el que aumenta el movimiento de mendocinos que eligen Chile como destino turístico y de compras.

Pronóstico de alta montaña y nevadas durante el fin de semana largo

Las condiciones meteorológicas también forman parte del panorama para quienes tienen previsto viajar por la Ruta Nacional 7. Para este viernes 20 de noviembre, el pronóstico en Las Cuevas indica cielo parcialmente nublado, con temperaturas de -3° y -13° y vientos de entre 10 y 52 km/h.

Las nevadas serán persistentes este fin de semana largo en alta montaña. Gentileza Osvaldo Valle

El sábado 21 será el día en el que el pronóstico indica mayor cantidad de nevadas. Hay 90% de probabilidades de precipitaciones y 6,4 cm de nieve, con temperaturas de -3° y -9° y ráfagas de viento de hasta 59 km/h.

Para el domingo 22 se mantiene la inestabilidad, con un 80% de probabilidades de nevadas y una acumulación estimada de 1,2 centímetros. Las temperaturas previstas son de 0°C y -10°C.

El lunes 23, feriado, también aparece con condiciones invernales. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, con una acumulación estimada de 1,8 centímetros de nieve y temperaturas de -2° y -8°.

De esta manera, quienes viajen hacia Chile durante el fin de semana largo deberán tener en cuenta tanto las demoras en los controles fronterizos como las condiciones climáticas previstas para la cordillera.