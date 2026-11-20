Aunque la póliza estaba vigente y cubría hasta $28,82 millones por robo total, en agosto de 2024 la empresa rechazó la cobertura por supuestas inconsistencias en el relato y exigió papeles adicionales como comprobantes de infracciones y copia de la causa penal.

Además de ello, acusó al cliente de presentar un reclamo falso para cometer fraude y ante esta insólita respuesta, el afectado llevó el caso de inmediato a la Justicia con una demanda.

Se resolvió una indemnización por daño moral y multa por incumplimiento, además de daño punitivo y plazos para el pago.

Qué determinó la Justicia ante la demanda: pago del vehículo, daño moral y multa

La demanda recayó en el Juzgado Civil y Comercial N.° 1 de La Plata. La Justicia determinó que el robo quedó acreditado por la investigación penal y la orden de secuestro del auto.

Asimismo, determinó que la aseguradora no aportó pruebas para demostrar una maniobra fraudulenta, desestimando la acusación contra el cliente, por eso la sentencia ordenó a la empresa indemnizar al asegurado abonando el valor actualizado del auto al momento del pago efectivo.

Además, se fijó $3 millones por daño moral debido al sufrimiento y la falsa acusación recibida, más $5 millones por daño tras incumplir sus deberes contractuales e informativos bajo la Ley de Defensa del Consumidor. Así, la compañía deberá pagar el valor del auto junto a los $8 millones.