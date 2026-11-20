Imagina tener tu propio auto, que sea robado y creer que la aseguradora que pagas cada mes para que te cubra el seguro ante cualquier problema decida que lo ocurrido es una mentira y tengas que acudir a la Justicia por ayuda. Así sucedió con un hombre en La Matanza. Te contamos los detalles.
Le robaron su auto, la aseguradora lo acusó de mentir y la Justicia tomó una decisión: una indemnización de $8 millones está en juego
Después de que le robaran su auto y la aseguradora lo catalogara como fraude, la Justicia tomó una decisión y una de las dos partes salió perdiendo millones
Denunció el robo de su auto y la aseguradora lo acusó de fraude
El 13 de mayo de 2024, un conductor de 47 años circulaba en su vehículo Volkswagen Vento por Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, cuando dos delincuentes armados en moto lo interceptaron y lo obligaron a bajar del auto para escapar a toda velocidad.
Al día siguiente, la víctima hizo la denuncia policial y notificó el siniestro a su compañía de seguros, entregando toda la documentación requerida: denuncia penal, licencia de conducir, título automotor, verificación técnica vehicular y constancias registrales.
Aunque la póliza estaba vigente y cubría hasta $28,82 millones por robo total, en agosto de 2024 la empresa rechazó la cobertura por supuestas inconsistencias en el relato y exigió papeles adicionales como comprobantes de infracciones y copia de la causa penal.
Además de ello, acusó al cliente de presentar un reclamo falso para cometer fraude y ante esta insólita respuesta, el afectado llevó el caso de inmediato a la Justicia con una demanda.
Qué determinó la Justicia ante la demanda: pago del vehículo, daño moral y multa
La demanda recayó en el Juzgado Civil y Comercial N.° 1 de La Plata. La Justicia determinó que el robo quedó acreditado por la investigación penal y la orden de secuestro del auto.
Asimismo, determinó que la aseguradora no aportó pruebas para demostrar una maniobra fraudulenta, desestimando la acusación contra el cliente, por eso la sentencia ordenó a la empresa indemnizar al asegurado abonando el valor actualizado del auto al momento del pago efectivo.
Además, se fijó $3 millones por daño moral debido al sufrimiento y la falsa acusación recibida, más $5 millones por daño tras incumplir sus deberes contractuales e informativos bajo la Ley de Defensa del Consumidor. Así, la compañía deberá pagar el valor del auto junto a los $8 millones.
En pocas palabras
- Robo de auto: un hombre denunció el robo de su Volkswagen Vento en La Matanza.
- Acusación de fraude: la aseguradora rechazó la cobertura y acusó al damnificado de cometer fraude.
- Fallo judicial: la Justicia ordenó a la empresa indemnizar al asegurado con el valor del auto más $8 millones.