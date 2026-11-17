Las concesionarias condenadas deben sustituir los vehículos 0km o entregar el valor equivalente, además del pago de indemnizaciones.

Una camioneta 0 km con fallas en los primeros meses de uso

La primera causa se inició luego de que una mujer comprara una camioneta 0 km mediante un plan de ahorro, que le fue entregada en noviembre de 2017.

Según consta en el expediente, en los primeros meses de uso la camioneta comenzó a presentar desperfectos relacionados con el funcionamiento del motor, pérdida de potencia, consumo excesivo de aceite y otras anomalías mecánicas.

Por todas esas fallas ingresó varias veces al servicio técnico oficial, donde se efectuaron distintas reparaciones, incluido el reemplazo del turbocompresor, sin que los inconvenientes fueran solucionados definitivamente.

Ante esta situación, la compradora inició una demanda judicial solicitando la sustitución del vehículo por otro 0 km o su valor equivalente, además de una indemnización por el tiempo durante el cual no pudo utilizarlo.

Esa demanda tuvo una respuesta favorable para la demandante, pero después la Tercera Cámara de Apelaciones revocó la decisión relativa al reemplazo del vehículo. El litigio continuó y finalmente el 13 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la compradora y restableció la sentencia original.

Fue porque consideró que se pudo acreditar la existencia de defectos que afectaban la aptitud del vehículo para cumplir adecuadamente su función y destacó que las empresas demandadas no habían demostrado que los desperfectos hubieran sido solucionados.

La sentencia condenó a las empresas a sustituir la camioneta por una unidad 0 km equivalente o entregar el dinero necesario para adquirirla, además de indemnizar a la compradora por la privación de uso.

Los dos autos 0km pasaron por los talleres mecánicos oficiales pero no se pudieron solucionar las fallas que presentaban.

Un auto con fallas desde los primeros kilómetros

El segundo expediente involucra a un mendocino que, también a través de un plan de ahorro, recibió un auto 0 km en marzo de 2022.

Cuando el vehículo registraba sólo 700 kilómetros comenzaron a manifestarse ruidos y desperfectos en el motor, que motivaron su ingreso al servicio técnico oficial.

Pero luego aparecieron nuevas fallas que requirieron distintas intervenciones mecánicas. Pese a las reparaciones realizadas, los inconvenientes continuaron y el auto permaneció durante períodos prolongados en el taller.

Ante la falta de una solución definitiva, el propietario promovió una demanda contra una concesionaria y el plan de ahorro por el cual adquirió el vehículo.

En mayo de 2026, la Justicia de primera instancia hizo lugar al reclamo y ordenó la sustitución del automóvil por una unidad 0 km de similares características o su valor equivalente, además del pago de una indemnización por los perjuicios ocasionados.

La sentencia fue apelada por las empresas demandadas y, el 30 de octubre de 2026, la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza confirmó lo sustancial de la condena.

Ese tribunal mantuvo la obligación de reemplazar el vehículo o entregar su valor equivalente y fijó una indemnización, más los intereses correspondientes, por privación de uso, daño moral y daño punitivo.

La cámara también dispuso que los gastos de transferencia de las unidades quedaran a cargo de las empresas condenadas.

Qué dice la ley de Defensa del Consumidor para los 0 km

Aquellos compradores de vehículos 0 km tienen que saber que la Ley de Defensa del Consumidor contempla expresamente, en su artículo 17, distintas alternativas para cuando una reparación no resulta satisfactoria, entre ellas la sustitución del producto por otro de idénticas características, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran corresponder.

“La garantía no se cumple simplemente porque el vehículo ingrese al taller y se realicen reparaciones. Lo importante es que esas intervenciones permitan solucionar efectivamente los desperfectos y que el comprador pueda utilizar el automóvil en condiciones normales de funcionamiento y seguridad”, aclaró la abogada Roxana Tejada, quien intervino en ambos procesos.

Por su lado, el abogado Carlos Aguinaga, cuyo estudio intervino en esos casos marcó que "estos fallos son importantes porque reconocen que el comprador no tiene por qué soportar indefinidamente las consecuencias de un vehículo defectuoso. Cuando las reparaciones fracasan, el ordenamiento jurídico contempla soluciones que pueden llegar hasta la sustitución de la unidad, además de la reparación de los daños ocasionados”.

Los antecedentes también ponen de manifiesto la relevancia de conservar las órdenes de reparación, los comprobantes de mantenimiento y las comunicaciones mantenidas con las concesionarias y fabricantes, ya que esa documentación permite reconstruir los desperfectos denunciados y las intervenciones realizadas.