La vía llegó a cerrarse en dos ocasiones debido a la cantidad de barro que había quedado sobre el asfalto. El problema no se limitó a la carretera. Los investigadores comprobaron que una parte considerable del lecho del Back Stream había quedado cubierta por una gruesa capa de sedimentos.

La contaminación terminó en los tribunales

Además, el agricultor ya había recibido advertencias después del primer episodio. Le habían proporcionado barreras especiales para retener los sedimentos y recomendaciones para evitar que la tierra abandonara la parcela. Sin embargo, no instaló todas las protecciones necesarias ni siguió correctamente las indicaciones.

Otro factor que agravó el riesgo fue la forma en que había plantado las patatas. Gran parte de los cultivos estaban dispuestos siguiendo la pendiente del terreno, una práctica que favorecía que el agua de lluvia arrastrara la tierra cuesta abajo.

El caso llegó finalmente a los tribunales. El 18 de junio de 2025, Mitchell se declaró culpable ante el Tribunal de Magistrados de Taunton por permitir que el agua cargada de sedimentos de su terreno llegara al arroyo en dos ocasiones.

La sentencia le obligó a pagar 9.078 libras en multas y costas judiciales. A esa cantidad se sumaban más de 35.000 libras que ya había desembolsado en tareas de limpieza, adquisición de equipos y compensaciones. También tuvo que indemnizar con 1.128,10 libras a un conductor afectado. En total, el coste superó las 44.000 libras, unos 50.000 euros al cambio aproximado.