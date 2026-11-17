Lo que comenzó como una explotación agrícola terminó convirtiéndose en un problema ambiental y judicial. Un agricultor de Inglaterra tuvo que afrontar una multa de más de 40.000 libras después de que toneladas de tierra y patatas de uno de sus campos acabaran en un río. El episodio ocurrió tras varios días de fuertes lluvias, que arrastraron parte del terreno hasta una carretera y un cauce cercano.
El protagonista del caso fue David Mitchell, que cultivaba patatas en una parcela de Combe Florey, en el condado de Somerset. En agosto y septiembre de 2022, las lluvias provocaron importantes movimientos de tierra en la explotación. El barro salió del campo y alcanzó la carretera A358, además de llegar al arroyo Back Stream, conectado con el río Tone.
Las lluvias arrastraron toneladas de tierra y patatas hacia el río
El volumen de material desplazado fue considerable por el río. Según la Agencia de Medio Ambiente británica, se calcula que entre 50 y 100 toneladas de tierra abandonaron el terreno. Junto con los sedimentos también llegaron patatas, que terminaron mezcladas con el barro y los restos arrastrados por el agua. La situación obligó a intervenir a los equipos de emergencia, que tuvieron que retirar el material acumulado y limpiar la carretera.
La vía llegó a cerrarse en dos ocasiones debido a la cantidad de barro que había quedado sobre el asfalto. El problema no se limitó a la carretera. Los investigadores comprobaron que una parte considerable del lecho del Back Stream había quedado cubierta por una gruesa capa de sedimentos.
La contaminación terminó en los tribunales
Además, el agricultor ya había recibido advertencias después del primer episodio. Le habían proporcionado barreras especiales para retener los sedimentos y recomendaciones para evitar que la tierra abandonara la parcela. Sin embargo, no instaló todas las protecciones necesarias ni siguió correctamente las indicaciones.
Otro factor que agravó el riesgo fue la forma en que había plantado las patatas. Gran parte de los cultivos estaban dispuestos siguiendo la pendiente del terreno, una práctica que favorecía que el agua de lluvia arrastrara la tierra cuesta abajo.
El caso llegó finalmente a los tribunales. El 18 de junio de 2025, Mitchell se declaró culpable ante el Tribunal de Magistrados de Taunton por permitir que el agua cargada de sedimentos de su terreno llegara al arroyo en dos ocasiones.
La sentencia le obligó a pagar 9.078 libras en multas y costas judiciales. A esa cantidad se sumaban más de 35.000 libras que ya había desembolsado en tareas de limpieza, adquisición de equipos y compensaciones. También tuvo que indemnizar con 1.128,10 libras a un conductor afectado. En total, el coste superó las 44.000 libras, unos 50.000 euros al cambio aproximado.
En pocas palabras
- Agricultor inglés: Fue multado por permitir que patatas y tierra llegaran a un río tras fuertes lluvias.
- Daño ambiental: Se estima que entre 50 y 100 toneladas de material contaminaron un arroyo y el río Tone.
- Consecuencias legales: El agricultor pagó más de 47.000 euros entre multas, costas y limpieza.