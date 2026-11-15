China logró instalar una tubería subterránea a lo largo de 3 kilómetros en un solo movimiento y consiguió un récord mundial

El gigante oriental ha conseguido completar una de las operaciones de ingeniería subterránea más extraordinarias de los últimos años. En la ciudad de Nantong, un equipo de especialistas de China logró instalar una tubería de acero de 3.214,96 metros de longitud en una sola operación de empuje, bajo el lecho del río Yangtsé.
El trabajo obtuvo el reconocimiento de Guinness World Records por la mayor distancia de instalación mediante esta técnica. La infraestructura forma parte de la nueva planta potabilizadora de Ligang, un proyecto destinado a reforzar el abastecimiento de agua de la región. La tubería atraviesa el subsuelo del río a unos 43 metros de profundidad y permitirá captar agua desde una zona central del cauce.
China instala una tubería de más de tres kilómetros bajo el río Yangtsé
La operación de China comenzó el 3 de noviembre de 2025 y necesitó 234 días de trabajo continuo. El 5 de julio de 2026 se completó el avance de la primera conducción, mientras que una segunda línea paralela alcanzó los 3.208 metros. Ambas tienen un diámetro de 2,6 metros y están fabricadas en acero.
Uno de los principales desafíos fue conseguir que la tubería avanzara durante más de tres kilómetros sin desviarse ni perder estabilidad. El recorrido transcurrió por terrenos blandos y saturados de agua, sometidos a una presión superior a los 40 metros de columna de agua. Para conseguirlo, los ingenieros utilizaron una técnica conocida como pipe jacking, que consiste en introducir las tuberías bajo tierra mediante potentes sistemas hidráulicos que las empujan progresivamente desde un pozo de lanzamiento.
Una operación de 234 días bajo el lecho del Yangtsé
El procedimiento se complementó con sensores de alta precisión, sistemas digitales de seguimiento y lodos especiales que reducen la fricción entre el acero y el terreno. De esta manera, los equipos pudieron controlar continuamente la dirección y la presión durante el avance.
La importancia de esta tecnología está en que permite instalar grandes conducciones sin tener que abrir zanjas a lo largo de toda la superficie. En este caso, además, evitó interferir directamente con la navegación del río Yangtsé y redujo las alteraciones sobre el entorno fluvial.
La nueva planta de Ligang tendrá una capacidad de suministro prevista de 1,2 millones de metros cúbicos de agua al día cuando esté completamente operativa. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2027.
En pocas palabras
- China estableció un récord mundial: Instaló 3.214,96 metros de tubería subterránea en un solo movimiento.
- Infraestructura para potabilizar agua: La obra forma parte de una nueva planta bajo el río Yangtsé.
- Técnica de ingeniería avanzada: Se utilizó pipe jacking, minimizando el impacto ambiental y la navegación fluvial.