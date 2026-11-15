China logró instalar una tubería subterránea a lo largo de 3 kilómetros en un solo movimiento y consiguió un récord mundial

Uno de los principales desafíos fue conseguir que la tubería avanzara durante más de tres kilómetros sin desviarse ni perder estabilidad. El recorrido transcurrió por terrenos blandos y saturados de agua, sometidos a una presión superior a los 40 metros de columna de agua. Para conseguirlo, los ingenieros utilizaron una técnica conocida como pipe jacking, que consiste en introducir las tuberías bajo tierra mediante potentes sistemas hidráulicos que las empujan progresivamente desde un pozo de lanzamiento.

Una operación de 234 días bajo el lecho del Yangtsé

El procedimiento se complementó con sensores de alta precisión, sistemas digitales de seguimiento y lodos especiales que reducen la fricción entre el acero y el terreno. De esta manera, los equipos pudieron controlar continuamente la dirección y la presión durante el avance.

La importancia de esta tecnología está en que permite instalar grandes conducciones sin tener que abrir zanjas a lo largo de toda la superficie. En este caso, además, evitó interferir directamente con la navegación del río Yangtsé y redujo las alteraciones sobre el entorno fluvial.

La nueva planta de Ligang tendrá una capacidad de suministro prevista de 1,2 millones de metros cúbicos de agua al día cuando esté completamente operativa. Su puesta en funcionamiento está prevista para 2027.