El gigante oriental ha puesto en marcha una nueva fase de su expansión energética. El proyecto de China contempla utilizar aproximadamente 8.820 metros cúbicos de hormigón en una operación continua de 60 horas, una intervención fundamental para levantar la estructura que albergará uno de los componentes más importantes de la futura central.
China comienza la construcción de un nuevo reactor nuclear tras verter 8.820 metros cúbicos de hormigón en 60 horas
China avanza en su expansión nuclear con la construcción del reactor Hualong One en San'ao, que requerirá 8.820 metros cúbicos de hormigón y se suma a proyectos de infraestructura energética.
La instalación de esta infraestructura se encuentra en Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, en el este del país. Se trata de la unidad número 4 de la central nuclear de San'ao, un complejo energético que forma parte de los grandes proyectos de generación eléctrica que China está desarrollando para garantizar su suministro a largo plazo.
China avanza con nuevo reactor nuclear Hualong One
Según informó China General Nuclear (CGN), la operación comenzó el 10 de noviembre de 2026, a las 8:28 de la mañana, hora local. El vertido de hormigón marca oficialmente el comienzo de la construcción principal del reactor y permite avanzar hacia la siguiente etapa de las obras. La infraestructura que se está levantando corresponde a la denominada isla nuclear. Se trata de una zona esencial de cualquier central de este tipo, porque alberga el reactor, sus sistemas de seguridad y otros equipos directamente relacionados con el funcionamiento nuclear.
El nuevo reactor utilizará la tecnología Hualong One, también conocida como HPR1000, un diseño de tercera generación desarrollado en China. Se trata de un reactor de agua a presión que incorpora distintos sistemas de seguridad y constituye una de las principales apuestas tecnológicas del país para ampliar su capacidad nuclear.
Los beneficios de esta infraestructura
Una vez terminado, el cuarto reactor tendrá una producción eléctrica estimada de 9.000 millones de kilovatios hora al año. Según las previsiones de la compañía, esa cantidad podría cubrir las necesidades eléctricas anuales de aproximadamente un millón de personas.
El proyecto de San'ao contempla la construcción de seis reactores distribuidos en tres fases. Cuando todas las unidades estén operativas, la central podría generar más de 54.000 millones de kilovatios hora anuales, una cantidad equivalente a cerca del 80 % del consumo eléctrico anual actual de la ciudad de Wenzhou.
Más allá de las dimensiones de la obra, el proyecto refleja la apuesta china por combinar distintas fuentes de generación eléctrica y reforzar su infraestructura energética. La construcción también incorpora maquinaria automatizada, robots de soldadura y sistemas industriales destinados a mejorar la precisión de los trabajos y reducir los tiempos de ejecución.
En pocas palabras
- China avanza: Construcción de un nuevo reactor nuclear Hualong One en San'ao.
- Infraestructura energética: Requiere 8.820 metros cúbicos de hormigón en 60 horas.
- Expansión nuclear: El proyecto busca reforzar el suministro energético a largo plazo del país.