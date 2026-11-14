China comienza la construcción de un nuevo reactor nuclear tras verter 8.820 metros cúbicos de hormigón en 60 horas

El nuevo reactor utilizará la tecnología Hualong One, también conocida como HPR1000, un diseño de tercera generación desarrollado en China. Se trata de un reactor de agua a presión que incorpora distintos sistemas de seguridad y constituye una de las principales apuestas tecnológicas del país para ampliar su capacidad nuclear.

Los beneficios de esta infraestructura

Una vez terminado, el cuarto reactor tendrá una producción eléctrica estimada de 9.000 millones de kilovatios hora al año. Según las previsiones de la compañía, esa cantidad podría cubrir las necesidades eléctricas anuales de aproximadamente un millón de personas.

El proyecto de San'ao contempla la construcción de seis reactores distribuidos en tres fases. Cuando todas las unidades estén operativas, la central podría generar más de 54.000 millones de kilovatios hora anuales, una cantidad equivalente a cerca del 80 % del consumo eléctrico anual actual de la ciudad de Wenzhou.

Más allá de las dimensiones de la obra, el proyecto refleja la apuesta china por combinar distintas fuentes de generación eléctrica y reforzar su infraestructura energética. La construcción también incorpora maquinaria automatizada, robots de soldadura y sistemas industriales destinados a mejorar la precisión de los trabajos y reducir los tiempos de ejecución.