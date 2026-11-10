China comienza la construcción de una grúa capaz de levantar 14.000 toneladas: necesita 2 unidades trabajando juntas

Cada módulo tiene una capacidad nominal de 7.000 toneladas y puede realizar operaciones de elevación de manera independiente. Sin embargo, su principal característica es la posibilidad de unir ambas estructuras para trabajar de forma coordinada y duplicar la capacidad máxima del conjunto. No se trata, por tanto, de dos grúas convencionales colocadas una al lado de la otra, sino de un sistema de elevación diseñado para funcionar como una única infraestructura.

Diseñada para grandes obras industriales y energéticas

La máquina utiliza una estructura de tipo anular, que permite distribuir las enormes cargas sobre un sistema de desplazamiento circular. Una de sus especificaciones más destacadas es un momento máximo de elevación de 700.000 toneladas-metro, una magnitud que relaciona el peso levantado con la distancia respecto al eje de giro.

Esto significa que la capacidad real depende también de la configuración y del alcance de cada maniobra, no puede levantar 14.000 toneladas a cualquier distancia.

Otro de sus elementos tecnológicos es un sistema de accionamiento eléctrico directo. Según el fabricante, esta tecnología permitirá reducir el consumo energético en más de un 30 % y aumentar la eficiencia operativa en un 20 % frente a las soluciones de referencia utilizadas en sus comparaciones.

Su destino principal serán los grandes proyectos energéticos. Entre sus aplicaciones figuran la construcción de centrales nucleares, instalaciones industriales y parques eólicos marinos. Como referencia, la grúa SK6000 de la empresa neerlandesa Mammoet tiene una capacidad máxima de 6.000 toneladas, mientras que la SGC-250 de Sarens alcanza las 5.000 toneladas.