China está trasladando ríos enteros a través de miles de kilómetros para abastecer a 114 millones de personas

El sistema aprovecha el agua de la cuenca del río Yangtsé, situada en el sur de China, y la transporta hacia regiones como Pekín, Tianjin, Hebei y Henan, donde la disponibilidad de agua es considerablemente menor. Las dos rutas operativas utilizan diferentes soluciones de ingeniería.

La obra de infraestructura hidráulica más grande del mundo

La oriental aprovecha parte del antiguo Gran Canal de China y cuenta con estaciones de bombeo que permiten elevar el agua y trasladarla hacia el norte. La ruta central, por su parte, comienza en el embalse de Danjiangkou, en la provincia de Hubei, y transporta el agua mediante canales, tuberías y túneles. Uno de sus tramos atraviesa por debajo del río Amarillo.

Según datos oficiales publicados en febrero de 2025, la ruta central había transportado más de 70.000 millones de metros cúbicos de agua desde su entrada en funcionamiento en diciembre de 2014. El sistema beneficia aproximadamente a 114 millones de personas en Pekín, Tianjin, Hebei y Henan.

En China, el agua procedente del trasvase representa cerca del 80 % del suministro urbano, lo que ha permitido reducir la presión sobre las reservas subterráneas, que durante décadas estuvieron sometidas a una intensa explotación.

La iniciativa también tiene un impacto ambiental y social que requiere seguimiento. El traslado de grandes cantidades de agua puede alterar los ecosistemas de las cuencas de origen, afectar a la calidad del agua y generar importantes costes de mantenimiento. La infraestructura tiene una fecha de finalización total hacia 2050.