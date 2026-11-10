El gigante de oriental puso en marcha uno de los proyectos de ingeniería hidráulica más ambiciosos del mundo. Se trata de una gigantesca infraestructura diseñada para trasladar agua desde las regiones húmedas del sur hasta las zonas más áridas del norte de China.
China está trasladando ríos enteros a través de miles de kilómetros para abastecer a 114 millones de personas
Más de 114 millones de personas en China ya reciben agua a través de una obra monumental que trasvasa ríos enteros, buscando aliviar la escasez hídrica en las zonas más secas del país.
El proyecto, conocido como Trasvase de Agua Sur-Norte (South-to-North Water Diversion Project), busca combatir la escasez hídrica que afecta a millones de personas y garantizar el abastecimiento de grandes ciudades, industrias y explotaciones agrícolas.
China emprendió una obra monumental para llevar agua a sus regiones más secas
La iniciativa de China comenzó a construirse en 2002, después de décadas de planificación. Su diseño contempla una red de aproximadamente 4.350 kilómetros, distribuida en tres grandes rutas: oriental, central y occidental. Sin embargo, es importante aclarar que esa longitud corresponde al proyecto completo previsto: las rutas oriental y central ya funcionan, mientras que la occidental continúa en fase de estudio y planificación.
El sistema aprovecha el agua de la cuenca del río Yangtsé, situada en el sur de China, y la transporta hacia regiones como Pekín, Tianjin, Hebei y Henan, donde la disponibilidad de agua es considerablemente menor. Las dos rutas operativas utilizan diferentes soluciones de ingeniería.
La obra de infraestructura hidráulica más grande del mundo
La oriental aprovecha parte del antiguo Gran Canal de China y cuenta con estaciones de bombeo que permiten elevar el agua y trasladarla hacia el norte. La ruta central, por su parte, comienza en el embalse de Danjiangkou, en la provincia de Hubei, y transporta el agua mediante canales, tuberías y túneles. Uno de sus tramos atraviesa por debajo del río Amarillo.
Según datos oficiales publicados en febrero de 2025, la ruta central había transportado más de 70.000 millones de metros cúbicos de agua desde su entrada en funcionamiento en diciembre de 2014. El sistema beneficia aproximadamente a 114 millones de personas en Pekín, Tianjin, Hebei y Henan.
En China, el agua procedente del trasvase representa cerca del 80 % del suministro urbano, lo que ha permitido reducir la presión sobre las reservas subterráneas, que durante décadas estuvieron sometidas a una intensa explotación.
La iniciativa también tiene un impacto ambiental y social que requiere seguimiento. El traslado de grandes cantidades de agua puede alterar los ecosistemas de las cuencas de origen, afectar a la calidad del agua y generar importantes costes de mantenimiento. La infraestructura tiene una fecha de finalización total hacia 2050.
En pocas palabras
- China: Traslada ríos enteros para abastecer de agua a 114 millones de personas.
- Infraestructura: Proyecto de ingeniería hidráulica busca aliviar escasez hídrica en zonas secas.
- Impacto: La obra, con rutas oriental y central operativas, beneficia a grandes ciudades y agricultura.