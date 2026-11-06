China enciende la torre eólica más alta del mundo y se da cuenta que puede cambiar las reglas de la energía

El aerogenerador tiene una potencia nominal de 6,25 megavatios y un rotor de 221 metros de diámetro. Su diseño está pensado para mejorar el aprovechamiento del viento en zonas donde las condiciones naturales dificultan la instalación de parques eólicos convencionales.

El gigante oriental demuestra que el viento puede aprovecharse mucho más arriba

Uno de los principales objetivos de esta tecnología es ampliar la generación eléctrica en regiones con velocidades medias de viento inferiores a 4,5 metros por segundo. Al situar las palas a mayor altura, el sistema puede acceder a corrientes de aire que presentan mejores condiciones para producir electricidad.

La nueva instalación podría incrementar en aproximadamente 220 horas anuales el tiempo de funcionamiento respecto de aerogeneradores de características similares instalados sobre torres de 160 metros. La generación eléctrica anual también podría aumentar alrededor de un 6 %.

La infraestructura forma parte del desarrollo de un complejo eólico en Xinji, una zona caracterizada por terrenos relativamente planos y recursos de viento moderados. El proyecto busca demostrar que las torres híbridas de gran altura pueden mejorar el rendimiento de los aerogeneradores en territorios que hasta ahora presentan mayores dificultades para aprovechar la energía eólica.

La iniciativa se integra en la expansión de las energías renovables de China, que continúa desarrollando aerogeneradores de mayor capacidad y nuevas soluciones de ingeniería para ampliar la producción de electricidad sin depender exclusivamente de las zonas con vientos intensos.