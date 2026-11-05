La Universidad de Congreso es protagonista de una producción documental internacional impulsada por China

El docente de la Universidad de Congreso, José Reta, desempeñó un papel impulsor de la iniciativa y del proyecto.

Ver el documental “Sembrar Futuro” en CGTN Español.

Una respuesta desde la universidad a una problemática social

La historia se sitúa en El Borbollón, departamento de Las Heras, donde el cierre del basural durante la pandemia dejó a numerosas familias sin una de sus principales fuentes de subsistencia.

Frente a este escenario, comenzaron a desarrollarse alternativas productivas mediante la participación de la Universidad de Congreso, gobiernos locales y productores de la zona.

En este contexto, el docente Reta desempeñó un papel impulsor de la iniciativa y del proyecto, promoviendo la búsqueda de soluciones que permitieran vincular el conocimiento universitario con necesidades concretas del territorio.

Uno de los ejes centrales de la experiencia es la producción de forraje verde hidropónico, una alternativa que permite optimizar el uso del agua y generar recursos para la alimentación animal, especialmente relevante en una provincia caracterizada por la escasez hídrica.

La propuesta busca demostrar cómo la investigación aplicada, la transferencia de conocimientos y la articulación institucional pueden contribuir al fortalecimiento de las economías locales y a la generación de nuevas oportunidades para familias y productores.

Una experiencia mendocina con proyección internacional

La iniciativa fue seleccionada como parte de las historias argentinas difundidas en el Programa de Coproducción de Documentales del Sur Global 2026, impulsado por CGTN, que reúne producciones audiovisuales de distintos países de Asia, África, América Latina y Europa.

El documental “Sembrar Futuro” fue publicado el 15 de octubre de 2026 en CGTN Español y cuenta con la participación de los realizadores Sergio Sánchez y Jorge C. Dragonetti, este último director de las carreras de Comunicación, Radiodifusión y Dirección y Producción Audiovisual de la Universidad de Congreso.

El documental cuenta con la participación de los realizadores Sergio Sánchez y Jorge C. Dragonetti.

La producción permite conocer una experiencia que trasciende el ámbito académico y muestra cómo el trabajo conjunto entre instituciones, investigadores y comunidades puede aportar respuestas a desafíos sociales, ambientales y productivos.

Participación argentina y vinculación académica

La participación argentina cuenta con la representación de Integra Cultural Industries y los realizadores Sergio Sánchez y Jorge C. Dragonetti, este último vinculado académicamente a la Universidad de Congreso como director de las carreras de Comunicación, Radiodifusión y Dirección y Producción Audiovisual.

Esta participación permite destacar la vinculación entre la actividad académica, la producción audiovisual y la comunicación internacional, generando nuevas oportunidades para proyectar experiencias y conocimientos desarrollados en el ámbito local hacia otros países.

Una iniciativa internacional para compartir experiencias

El proyecto internacional fue presentado mediante una plataforma digital lanzada el 17 de octubre, en coincidencia con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Bajo el lema “Más allá de la pobreza: caminos hacia el desarrollo compartido en el Sur Global”, el programa reúne producciones audiovisuales de distintos países de Asia, África, América Latina y Europa, con el propósito de compartir experiencias sobre desarrollo sostenible, innovación, cooperación y transformación social.

La iniciativa promueve la colaboración entre medios de comunicación, la coproducción de documentales y la circulación internacional de historias que reflejan las realidades y los desafíos de diferentes comunidades.

Asimismo, busca fortalecer el intercambio cultural y la construcción de nuevas narrativas que permitan conocer experiencias de desarrollo desde la perspectiva de sus propios protagonistas.

Proyección internacional y compromiso con el desarrollo sostenible

Para la Universidad de Congreso, la difusión internacional de esta experiencia constituye una oportunidad para visibilizar el aporte de la educación superior, la investigación y la vinculación territorial al desarrollo regional.

La presencia de referentes académicos de la institución en proyectos audiovisuales de alcance internacional también pone en valor la importancia de la comunicación como herramienta para compartir conocimientos, promover el diálogo intercultural y acercar experiencias locales a nuevas audiencias.

Conocé más sobre la iniciativa internacional y la producción argentina: