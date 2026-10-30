La prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento de las personas que atraviesan un cáncer de mama fueron los ejes de una actividad organizada por la Universidad de Congreso en el marco de Octubre Rosa. Se enfatizó la importancia de los controles periódicos y el acceso a la salud.
Cáncer de mama: especialistas destacan la importancia de la detección temprana
La Universidad de Congreso desarrolló una jornada interdisciplinaria de concientización sobre cáncer de mama que reunió a profesionales, docentes y estudiantes
Concientización sobre el cáncer de mama
La jornada, denominada “Hilo Rosa”, fue impulsada por la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, con la participación de integrantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Premédicas, y reunió a profesionales de diferentes ámbitos para reflexionar sobre la importancia de la información y el acceso a controles de salud.
La iniciativa permitió destacar que la concientización sobre el cáncer de mama no se limita al ámbito médico, sino que también requiere el compromiso de las instituciones, los espacios educativos y la comunidad.
Durante la actividad se promovió la importancia de los controles periódicos, las consultas profesionales y la detección temprana, así como la necesidad de generar espacios de acompañamiento y sensibilización.
Participaron de la propuesta la Dra. Laura Ulloa, Antonia Moragas, la Dra. Lorena Ferrero, la Lic. Nancy Croizcier, el Dr. Pérez Hualde, la Dra. Julieta Moreno y la Ctdr. Noelia Boglioli.
Cáncer de mama y trabajo
La Universidad de Congreso también incorporó a su agenda académica el abordaje de la relación entre cáncer de mama y trabajo, promoviendo una reflexión sobre los derechos laborales, la salud y el acompañamiento integral.
Estas actividades buscan sostener la conversación pública sobre una problemática sanitaria que requiere información confiable, acceso a los servicios de salud y compromiso colectivo durante todo el año.
En pocas palabras
- Universidad de Congreso: realizó jornada interdisciplinaria sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama.
- Prevención y Diagnóstico: se enfatizó la importancia de los controles periódicos y el acceso a la salud.
- Rol Institucional: la concientización sobre el cáncer de mama requiere el compromiso de instituciones y la comunidad.