Cáncer de mama: especialistas destacan la importancia de la detección temprana

Durante la actividad se promovió la importancia de los controles periódicos, las consultas profesionales y la detección temprana, así como la necesidad de generar espacios de acompañamiento y sensibilización.

Participaron de la propuesta la Dra. Laura Ulloa, Antonia Moragas, la Dra. Lorena Ferrero, la Lic. Nancy Croizcier, el Dr. Pérez Hualde, la Dra. Julieta Moreno y la Ctdr. Noelia Boglioli.

Cáncer de mama y trabajo

La Universidad de Congreso también incorporó a su agenda académica el abordaje de la relación entre cáncer de mama y trabajo, promoviendo una reflexión sobre los derechos laborales, la salud y el acompañamiento integral.

Estas actividades buscan sostener la conversación pública sobre una problemática sanitaria que requiere información confiable, acceso a los servicios de salud y compromiso colectivo durante todo el año.