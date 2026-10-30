Cómo cultivar un árbol de durazno en maceta a partir del carozo de la fruta

Puede requerir entre varias semanas y unos tres meses, según las condiciones y la semilla. Expertos en jardinería sugieren revisarla con frecuencia para comprobar que conserve la humedad sin desarrollar moho.

A partir del carozo del durazno podrás tener un árbol frutal en maceta.

Cuando aparezca la primera raíz, llega el momento de pasar la semilla a una maceta con orificios de drenaje. Elegí un recipiente profundo y utilizá un sustrato suelto que permita evacuar el exceso de agua. Colocá la semilla germinada con la raíz hacia abajo, a unos cinco centímetros de profundidad, y cubrila suavemente con tierra.

Ubicá la maceta en un lugar luminoso, preferentemente con varias horas de sol directo una vez que el brote esté establecido. Regá de manera moderada para mantener la tierra ligeramente húmeda, sin encharcarla, porque el exceso de agua puede pudrir las raíces

A medida que el árbol crezca, será necesario trasplantarlo a un recipiente más grande para que sus raíces tengan espacio suficiente. También podés incorporar compost maduro en cantidades moderadas para mejorar la disponibilidad de nutrientes.

Aprendé a cultivar un árbol de durazno desde cero.

Es importante tener en cuenta que un duraznero obtenido de semilla no necesariamente producirá frutas iguales a las originales. El tamaño, el sabor y la cantidad de duraznos pueden variar, y la primera cosecha puede tardar varios años. Si el objetivo es obtener frutos de una variedad específica, conviene elegir un ejemplar injertado.