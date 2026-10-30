Cómo cultivar un árbol de durazno en maceta a partir del carozo de la fruta

Cultivar un árbol de durazno en maceta es una alternativa para quienes quieren sumar un frutal al balcón, la terraza o el patio sin necesidad de tener un jardín amplio. A partir del carozo de la fruta, es posible obtener una nueva planta con paciencia y algunos cuidados básicos. A continuación aprenderás a ejecutar a la perfección este truco de jardinería.
Jardinería: cómo cultivar un árbol de durazno en maceta
Lo primero es retirar toda la pulpa del carozo y dejarlo secar durante uno o dos días. Después, hay que abrir cuidadosamente la cubierta dura con un martillo o una herramienta adecuada para extraer la almendra interior, que es la verdadera semilla. Es importante no dañarla durante este procedimiento, ya que una semilla rota tiene menos posibilidades de germinar.
A continuación, se coloca la semilla en una servilleta ligeramente húmeda dentro de una bolsa plástica cerrada y se guarda en la heladera. Este proceso, conocido como estratificación en frío, reproduce las condiciones del invierno que necesita el árbol de durazno para iniciar la germinación.
Puede requerir entre varias semanas y unos tres meses, según las condiciones y la semilla. Expertos en jardinería sugieren revisarla con frecuencia para comprobar que conserve la humedad sin desarrollar moho.
Cuando aparezca la primera raíz, llega el momento de pasar la semilla a una maceta con orificios de drenaje. Elegí un recipiente profundo y utilizá un sustrato suelto que permita evacuar el exceso de agua. Colocá la semilla germinada con la raíz hacia abajo, a unos cinco centímetros de profundidad, y cubrila suavemente con tierra.
Ubicá la maceta en un lugar luminoso, preferentemente con varias horas de sol directo una vez que el brote esté establecido. Regá de manera moderada para mantener la tierra ligeramente húmeda, sin encharcarla, porque el exceso de agua puede pudrir las raíces
A medida que el árbol crezca, será necesario trasplantarlo a un recipiente más grande para que sus raíces tengan espacio suficiente. También podés incorporar compost maduro en cantidades moderadas para mejorar la disponibilidad de nutrientes.
Es importante tener en cuenta que un duraznero obtenido de semilla no necesariamente producirá frutas iguales a las originales. El tamaño, el sabor y la cantidad de duraznos pueden variar, y la primera cosecha puede tardar varios años. Si el objetivo es obtener frutos de una variedad específica, conviene elegir un ejemplar injertado.