Fin del reinado de las macetas de plástico: estas son las 4 nuevas tendencias para las plantas

Una de sus ventajas es que el material poroso permite el intercambio de aire y favorece la evaporación del exceso de humedad. Por eso, son una buena opción para plantas que necesitan un sustrato con buen drenaje. Sin embargo, requieren controlar el riego, ya que la tierra se seca más rápido que en recipientes de plástico.

Las macetas de plástico son cosa de pasado.

Macetas de cerámica con diseños artesanales

La cerámica decorativa se destaca por sus acabados brillantes, formas originales y colores que van desde el blanco hasta los tonos verdes y tierra. Estos recipientes permiten sumar personalidad a estanterías, mesas auxiliares y rincones luminosos.

Para cultivar directamente en ellos, es importante comprobar que tengan orificios de drenaje. Los modelos sin perforaciones funcionan como cubremacetas, siempre que se utilice otro recipiente interior para evitar que el agua se acumule.

Macetas de cemento para un estilo moderno

El cemento gana terreno en espacios de inspiración industrial y minimalista. Sus terminaciones sobrias combinan con plantas de hojas grandes, como la monstera, y especies de formas arquitectónicas.

Son recipientes resistentes y estables, aunque su peso dificulta trasladarlos. También conviene verificar el drenaje antes de utilizarlos para el cultivo.

Las macetas de plástico dejarán de utilizarse en el jardín, balcón y terraza.

Cestas de fibras naturales

Las cestas de yute, mimbre o fibras vegetales aportan textura y calidez. Son ideales para cubrir macetas convencionales y decorar livings, dormitorios y balcones protegidos.

Para evitar que la humedad deteriore las fibras, lo mejor es mantener la planta en un recipiente interior y retirar el agua sobrante después de regar.