Las macetas de plástico fueron durante años una de las opciones más elegidas para decorar balcones, patios y ambientes interiores por su bajo costo y facilidad de uso. Sin embargo, las nuevas tendencias en jardinería y decoración apuestan por materiales naturales, diseños artesanales y recipientes que convierten a las plantas en protagonistas del hogar.
Fin del reinado de las macetas de plástico: estas son las 4 nuevas tendencias para las plantas
Si en tu balcón, jardín o terraza tenés macetas de plástico, conocé las nuevas tendencias para darle un plus ornamental a tus plantas
Adiós a las macetas de plástico: las macetas que serán tendencia el próximo año
Macetas de terracota: el clásico que vuelve a conquistar
Las macetas de terracota recuperan su lugar gracias a su apariencia rústica y sus tonos cálidos. Fabricadas con arcilla cocida, combinan fácilmente con muebles de madera, paredes claras y ambientes de estilo natural.
Una de sus ventajas es que el material poroso permite el intercambio de aire y favorece la evaporación del exceso de humedad. Por eso, son una buena opción para plantas que necesitan un sustrato con buen drenaje. Sin embargo, requieren controlar el riego, ya que la tierra se seca más rápido que en recipientes de plástico.
Macetas de cerámica con diseños artesanales
La cerámica decorativa se destaca por sus acabados brillantes, formas originales y colores que van desde el blanco hasta los tonos verdes y tierra. Estos recipientes permiten sumar personalidad a estanterías, mesas auxiliares y rincones luminosos.
Para cultivar directamente en ellos, es importante comprobar que tengan orificios de drenaje. Los modelos sin perforaciones funcionan como cubremacetas, siempre que se utilice otro recipiente interior para evitar que el agua se acumule.
Macetas de cemento para un estilo moderno
El cemento gana terreno en espacios de inspiración industrial y minimalista. Sus terminaciones sobrias combinan con plantas de hojas grandes, como la monstera, y especies de formas arquitectónicas.
Son recipientes resistentes y estables, aunque su peso dificulta trasladarlos. También conviene verificar el drenaje antes de utilizarlos para el cultivo.
Cestas de fibras naturales
Las cestas de yute, mimbre o fibras vegetales aportan textura y calidez. Son ideales para cubrir macetas convencionales y decorar livings, dormitorios y balcones protegidos.
Para evitar que la humedad deteriore las fibras, lo mejor es mantener la planta en un recipiente interior y retirar el agua sobrante después de regar.