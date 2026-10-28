El piso flotante pasó de moda: esta es la tendencia en decoración que potenciará la elegancia de tu sala en 2027

En contraposición al piso flotante, una de sus principales ventajas es la versatilidad. Los tonos arena, beige, gris claro y cemento natural permiten diseñar espacios luminosos y fáciles de combinar con diferentes estilos. Además, su acabado puede ser mate o presentar otras texturas, según el resultado que se quiera conseguir.

El piso de microcemento será furor en 2027, destronando al piso flotante.

Para potenciar la elegancia de la sala, una buena alternativa es combinar un piso de microcemento en tonos claros con muebles de madera, sillones en colores neutros y textiles suaves. Las lámparas de luz cálida, las alfombras y algunos detalles metálicos también ayudan a crear un ambiente acogedor sin perder la apariencia moderna.

Otra característica que explica su popularidad es la posibilidad de aplicarlo sobre determinadas superficies existentes, siempre que estén firmes y preparadas correctamente. Esto puede reducir la necesidad de retirar por completo el revestimiento anterior, aunque la viabilidad depende del estado del piso y de las indicaciones del instalador.

Adiós al piso flotante: la tendencia que será furor en 2027.

El único punto en contra frente al piso flotante pasa por su aplicación: el microcemento necesita una colocación profesional y un sellado correcto para proteger la superficie frente al desgaste, las manchas y la humedad.