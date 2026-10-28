La decoración de interiores se prepara para incorporar nuevas propuestas que combinan elegancia, funcionalidad y diseños modernos. De cara a 2027, una tendencia promete destronar al piso flotante. Se trata de una alternativa destacada por su acabado uniforme y su capacidad para transformar la sala sin recargar el ambiente.
El piso flotante pasó de moda: esta es la tendencia en decoración que potenciará la elegancia de tu sala en 2027
Conocé cuál es la tendencia que llega para destronar al piso flotante y le aporta glamour a la decoración de tu sala
Sus superficies continuas, la variedad de colores y el mantenimiento sencillo lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan renovar el hogar con una estética contemporánea. A continuación, todo sobre esta tendencia que reemplazará al piso flotante en 2027.
Adiós al piso flotante: la tendencia en decoración que será furor en 2027
Expertos en interiorismo apuntan al microcemento como una de las alternativas más interesantes para actualizar los pisos de la sala. A diferencia de los revestimientos que reproducen la apariencia de la madera, este material ofrece una superficie continua, sin juntas visibles, que aporta una sensación de amplitud y orden visual.
En contraposición al piso flotante, una de sus principales ventajas es la versatilidad. Los tonos arena, beige, gris claro y cemento natural permiten diseñar espacios luminosos y fáciles de combinar con diferentes estilos. Además, su acabado puede ser mate o presentar otras texturas, según el resultado que se quiera conseguir.
Para potenciar la elegancia de la sala, una buena alternativa es combinar un piso de microcemento en tonos claros con muebles de madera, sillones en colores neutros y textiles suaves. Las lámparas de luz cálida, las alfombras y algunos detalles metálicos también ayudan a crear un ambiente acogedor sin perder la apariencia moderna.
Otra característica que explica su popularidad es la posibilidad de aplicarlo sobre determinadas superficies existentes, siempre que estén firmes y preparadas correctamente. Esto puede reducir la necesidad de retirar por completo el revestimiento anterior, aunque la viabilidad depende del estado del piso y de las indicaciones del instalador.
El único punto en contra frente al piso flotante pasa por su aplicación: el microcemento necesita una colocación profesional y un sellado correcto para proteger la superficie frente al desgaste, las manchas y la humedad.