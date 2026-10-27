Por qué hay que regalar una flor del pájaro en octubre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, la flor del pájaro tiene un significado más profundo cuando la regalas o te la regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Qué significa regalar una flor del pájaro en octubre y qué beneficios trae

También conocida como ave del paraíso o flor del paraíso es una planta muy amigable, noble y muy resistente.

Hay miles de razones por las que regalar una flor del pájaro a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos, entre ellas porque se une con las energías únicas del mes de octubre.