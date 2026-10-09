Por qué hay que regalar la flor de pensamientos en octubre y qué beneficios trae

Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de una flor de pensamiento, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Dentro del feng shui, los pensamientos tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en octubre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Qué significa regalar una flor de pensamientos en octubre y qué beneficios trae
Hay miles de razones por las que regalar un pensamiento a una persona a la que se le tiene cariño es una idea que transmite buenos sentimientos porque se une con las energías del mes de octubre.
Primero, porque tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar gracias a que su flor es muy apreciada por su encanto, versatilidad y por añadir una explosión de colores preciosos al jardín. Además es protagonista de otros variados beneficios entre ellos:
- La flor de pensamiento simboliza el amor o la admiración de una persona por otra.
- Trae pensamientos amorosos.
- Habla de inocencia, modestia y fidelidad
- Simboliza los recuerdos y sentimientos de nostalgia por un amor.
- Puede evocar la felicidad del primer amor o de un amor que está comenzando.
- En el lenguaje de las flores, simboliza el pensamiento afectuoso, la memoria y la reflexión.
- Se asocia esta flor con la buena suerte y prosperidad.
Las energías de este mes son un canal energético que permite "sacar a la luz" todo lo que simbolizan las plantas y así materializarlo. Por estas razones, como su nombre deriva de la palabra francesa pensée (pensamiento), regalarla es una de las declaraciones más directas y sinceras que existen.
Además, en octubre invita a enfocarnos en lo que queda del año, actuando como un ancla a los pensamientos futuros.
En pocas palabras
- Feng Shui: regalar plantas, especialmente la flor de pensamiento en octubre, tiene significados profundos.
- Simbolismo de la flor: representa amor, admiración, inocencia, fidelidad y nostalgia.
- Beneficios: atrae buena suerte, prosperidad y evoca sentimientos positivos y recuerdos.