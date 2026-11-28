Para concretar su plan, Robson convenció a la aerolínea de que enviaría una computadora para justificar la construcción de un embalaje del tamaño de una heladera pequeña. Con la ayuda de dos amigos se introdujo en la caja de madera junto a su valija, una linterna, canciones de los Beatles y dos botellas, una con agua y otra para la orina. Sus compañeros cerraron el recipiente utilizando clavos y lo despacharon confiando en que el trayecto directo duraría apenas unas 36 horas.

En plena Guerra Fría, lo soltaron sin cargos y la aerolínea lo llevó a Londres en un asiento real.

Sin embargo, su extraño viaje se transformó en una pesadilla interminable. Como la caja no llevaba la etiqueta de "Frágil" ni la indicación "Este lado arriba", durante el transbordo en el aeropuerto los operarios la dejaron boca abajo en la pista, obligándolo a permanecer 22 horas cabeza abajo. Además, como el vuelo original estaba completo, la carga fue derivada y realizó una ruta mucho más larga con escala en Los Ángeles.

Tras cuatro agónicos días sufriendo temperaturas extremas y parálisis muscular dentro de la bodega, la caja fue desembarcada en Estados Unidos. Al intentar mirar su reloj, a Robson se le escurrió la linterna encendida entre las rendijas, lo que llamó la atención de un atento empleado del aeropuerto.

Las autoridades abrieron el paquete y descubrieron al joven con vida. Aunque el FBI lo interrogó por ingreso ilegal, no se presentaron cargos y la compañía aérea terminó trasladándolo a Londres en primera clase.