Brian era un hombre de 19 años, había emigrado, pero tras casi un año lejos, su desesperación por volver era fatal y tenía un problema. Su sueldo no alcanzaba para el pasaje, entonces ideó un plan: meterse en una caja y enviarse por carga aérea a Londres. donde sus amigos clavaron la tapa por fuera y lo despacharon.
La increíble historia del hombre que se mandó a si mismo por correo dentro de una caja
En 1964, Brian Robson, un hombre británico de 19 años viajó a Australia como parte de un programa de inmigración asistida para trabajar en los ferrocarriles. Sin embargo, la nostalgia por volver a su hogar superó sus expectativas y decidió regresar a Gales.
Al no contar con el dinero suficiente para pagar el pasaje aéreo ni la penalización contractual, ideó un peligroso plan: enviarse a sí mismo a Londres por correo aéreo dentro de una gran caja de madera.
Para concretar su plan, Robson convenció a la aerolínea de que enviaría una computadora para justificar la construcción de un embalaje del tamaño de una heladera pequeña. Con la ayuda de dos amigos se introdujo en la caja de madera junto a su valija, una linterna, canciones de los Beatles y dos botellas, una con agua y otra para la orina. Sus compañeros cerraron el recipiente utilizando clavos y lo despacharon confiando en que el trayecto directo duraría apenas unas 36 horas.
Sin embargo, su extraño viaje se transformó en una pesadilla interminable. Como la caja no llevaba la etiqueta de "Frágil" ni la indicación "Este lado arriba", durante el transbordo en el aeropuerto los operarios la dejaron boca abajo en la pista, obligándolo a permanecer 22 horas cabeza abajo. Además, como el vuelo original estaba completo, la carga fue derivada y realizó una ruta mucho más larga con escala en Los Ángeles.
Tras cuatro agónicos días sufriendo temperaturas extremas y parálisis muscular dentro de la bodega, la caja fue desembarcada en Estados Unidos. Al intentar mirar su reloj, a Robson se le escurrió la linterna encendida entre las rendijas, lo que llamó la atención de un atento empleado del aeropuerto.
Las autoridades abrieron el paquete y descubrieron al joven con vida. Aunque el FBI lo interrogó por ingreso ilegal, no se presentaron cargos y la compañía aérea terminó trasladándolo a Londres en primera clase.
En pocas palabras
- Joven inmigrante: un británico de 19 años, sin dinero, ideó un plan para volver a casa.
- Envío peligroso: se metió en una caja de madera y se envió por correo aéreo.
- Viaje inesperado: el envío sufrió demoras y llegó a destino cuatro días después, en EE.UU.