Gracias a su capacidad para darle vida a múltiples personajes, el hombre logró engañar a bancos e instituciones financieras internacionales, lo que le permitió llevar un estilo de vida ostentoso mientras evadía la constante persecución policial.

Esta sorprendente secuencia y escapes capturó la atención del mundo y su historia terminó por inspirar la aclamada película Atrápame si puedes (Catch Me If You Can), dirigida por Steven Spielberg.

El impostor que voló como piloto sin serlo y tuvo otras profesiones, tiene una película sobre su historia de vida.

Lo curioso es que después de cumplir su condena en prisión, Frank dio un giro completo a su vida pública y empezó a colaborar formalmente con el FBI. La agencia federal de investigación aprovechó sus amplios conocimientos sobre la falsificación de documentos y vulnerabilidades bancarias para incorporarlo como conferenciante regular en la Academia del FBI en Quantico.

Así durante más de cuatro décadas, ha dado capacitaciones a miles de empresas, instituciones financieras y agencias del orden sobre la prevención efectiva de fraudes y robos de identidad.

Sin embargo, sus hazañas también han sido cuestionadas bajo la justificación de que muchas de sus historias carecen de sustento real y están construidas sobre la exageración y la distorsión.