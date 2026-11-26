La historia de las grandes estafas tiene casos sorprendentes donde la habilidad parece sacada de una película. Cuando una persona logra mentir a tantas instituciones y volverse famosa, nace una leyenda popular en la que resulta difícil distinguir entre lo que fue verdad y lo que fue inventado.
Así es la historia de vida de Frank Abagnale Jr: uno de los casos de suplantación de identidad y fraude bancario más conocidos, la cual incluso tiene una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks.
Un hombre se hizo pasar por abogado, médico y piloto, le robó a bancos y consiguió trabajo en el FBI
Cuando era joven, Frank pudo falsificar y cobrar cheques por millones de dólares mediante maniobras de engaño. Para cometer sus estafas sin despertar sospechas de las autoridades, adoptó identidades profesionales tan diversas e improbables como las de piloto de aviación comercial, médico pediatra y hasta abogado.
Gracias a su capacidad para darle vida a múltiples personajes, el hombre logró engañar a bancos e instituciones financieras internacionales, lo que le permitió llevar un estilo de vida ostentoso mientras evadía la constante persecución policial.
Esta sorprendente secuencia y escapes capturó la atención del mundo y su historia terminó por inspirar la aclamada película Atrápame si puedes (Catch Me If You Can), dirigida por Steven Spielberg.
Lo curioso es que después de cumplir su condena en prisión, Frank dio un giro completo a su vida pública y empezó a colaborar formalmente con el FBI. La agencia federal de investigación aprovechó sus amplios conocimientos sobre la falsificación de documentos y vulnerabilidades bancarias para incorporarlo como conferenciante regular en la Academia del FBI en Quantico.
Así durante más de cuatro décadas, ha dado capacitaciones a miles de empresas, instituciones financieras y agencias del orden sobre la prevención efectiva de fraudes y robos de identidad.
Sin embargo, sus hazañas también han sido cuestionadas bajo la justificación de que muchas de sus historias carecen de sustento real y están construidas sobre la exageración y la distorsión.
En pocas palabras
- Frank Abagnale Jr.: su vida de estafas inspiró la película "Atrápame si puedes" con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks.
- Múltiples identidades: se hizo pasar por piloto, médico y abogado, y logró defraudar bancos internacionales.
- Giro profesional: tras cumplir condena, colaboró con el FBI como experto en prevención de fraudes.