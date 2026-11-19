Mehmet Özyürek es un hombre que midió su nariz por primera vez en 2001 para un programa de Guinness. El resultado: 8,8 centímetros, más o menos lo que mide una carta de juego. De ahí en adelante no hubo quien se la quitara. Confirmaron el récord de nuevo en 2010 y otra vez en 2021 y por más de veinte años, es el hombre vivo con la nariz más larga del planeta.
El hombre con la nariz más larga del mundo puede inflar globos con ella y lleva dos décadas con el récord
Durante más de dos décadas, el ciudadano turco Mehmet Özyürek ostentó el título oficial del Récord Guinness como el hombre vivo con la nariz más larga del mundo
El hombre de la nariz que rompe todos los récords: es la más larga del mundo
Durante más de dos décadas, el ciudadano turco Mehmet Özyürek ostentó el título oficial del Récord Guinness como el hombre vivo con la nariz más larga del mundo. Con una impresionante longitud de 9 centímetros de largo, este rasgo valoró una particularidad genética presente tanto en sus antecesores como en su descendencia.
Durante su juventud, él debió lidiar con las bromas de sus amigos, quienes solían criticar su aspecto y llamarlo "narigón". Sin embargo, lejos de acomplejarse, decidió asumir su fisonomía al afirmar que Dios lo había creado así.
Su prominente nariz no solo destacaba por las mediciones físicas, sino también por sus asombrosas capacidades, pues tenía un sentido del olfato muy superior al común, capaz de percibir olores que nadie más notaba y de adivinar qué plato estaban cocinando en su hogar apenas ponía un pie en la entrada. Además, en el año 2010 cautivó al mundo después de exhibir un talento inusual: podía inflar un globo usando únicamente el aire de sus fosas nasales.
De esta forma, su rasgo desmintió el mito de que la nariz y las orejas nunca dejan de crecer con la edad. Mehmet murió en mayo de 2023, y su nariz sigue en la lista de los rasgos más extraordinarios que Guinness haya medido.
En pocas palabras
- Récord Guinness: el ciudadano turco Mehmet Özyürek ostentó el récord de la nariz más larga del mundo durante dos décadas.
- Medición y Capacidad: su nariz medía 9 centímetros y podía inflar globos con ella.
- Legado: Özyürek falleció en mayo de 2023, dejando su extraordinario rasgo en los anales de Guinness.