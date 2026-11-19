Mehmet Özyürek fue un turco poseedor de un récord Guinness por su nariz.

El hombre de la nariz que rompe todos los récords: es la más larga del mundo

Durante más de dos décadas, el ciudadano turco Mehmet Özyürek ostentó el título oficial del Récord Guinness como el hombre vivo con la nariz más larga del mundo. Con una impresionante longitud de 9 centímetros de largo, este rasgo valoró una particularidad genética presente tanto en sus antecesores como en su descendencia.

Durante su juventud, él debió lidiar con las bromas de sus amigos, quienes solían criticar su aspecto y llamarlo "narigón". Sin embargo, lejos de acomplejarse, decidió asumir su fisonomía al afirmar que Dios lo había creado así.