Un hombre cayó al océano y nadó por 4 horas creyendo que seguía a un ángel, pero su salvador era una foca

Scott Thompson, un hombre que se dedicaba a la recolección de erizos de mar, se tomó el día libre para surfear, pero por un accidente, cayó en el agua y cuando creía que las fuerzas se la agotarían para llegar a un puerto seguro, un pequeño mamífero apareció para ayudarlo y le salvó la vida.
Él creyó que su día había llegado cuando vio alejarse el bote que tripulaba, creyó que se congelaría en las aguas del Océano Pacífico y si no era el agua, podría ser comido por un tiburón. De hecho fue lo que pensó cuando sintió que algo se movía bajo sus pies sin saber que era su ángel salvador.
Un hombre iba a morir ahogado, pero una foca cambió su destino y le salvó la vida
La noche del 26 de enero de 2022, Scott Thompson cayó de su embarcación mientras navegaba por el canal de Santa Bárbara, en California. Llevaba únicamente una camiseta y pantalones cortos cuando vio cómo su barco se alejaba sin él.
Sin una embarcación con personas que lo ayudara y lejos de la costa, se empezó a dar cuenta que su única forma de mantenerse con vida era nadar hasta una plataforma petrolera que alcanzaba a distinguir a lo lejos.
Durante el trayecto ocurrió algo inesperado: una foca se acercó y lo rozó con su cuerpo. Ese encuentro le dio un impulso de esperanza justo cuando más lo necesitaba, ya que después de aproximadamente cinco horas en las frías aguas, el hombre pudo llegar a la plataforma Gail, donde los trabajadores lo auxiliaron y solicitaron ayuda de emergencia.
Finalmente fue trasladado a un hospital, donde recibió atención por hipotermia, pero logró sobrevivir a una noche que pudo terminar de otra manera. Según dijo en algunos medios, aquel pequeño encuentro con la foca a la que llamó su ángel, se convirtió en uno de los recuerdos más especiales de su lucha por regresar con su familia.
En pocas palabras
- Hombre en el mar: Scott Thompson, dedicado a la recolección de erizos de mar, cayó de su bote mientras surfeaba en California.
- Encuentro inesperado: una foca se acercó y lo rozó, brindándole un impulso de esperanza vital tras cinco horas en el agua fría.
- Salvado por la fauna: Thompson logró llegar a una plataforma petrolera, donde fue auxiliado y tratado por hipotermia, sobreviviendo a la experiencia gracias a la foca.