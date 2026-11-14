Un hombre cayó al océano y nadó por 4 horas creyendo que seguía a un ángel, pero su salvador era una foca

Sin una embarcación con personas que lo ayudara y lejos de la costa, se empezó a dar cuenta que su única forma de mantenerse con vida era nadar hasta una plataforma petrolera que alcanzaba a distinguir a lo lejos.

El buceador californiano Scott Thompson, especializado en la búsqueda de erizos de mar, está feliz de reunirse con su familia, amigos gracias a que una foca lo salvó.

Durante el trayecto ocurrió algo inesperado: una foca se acercó y lo rozó con su cuerpo. Ese encuentro le dio un impulso de esperanza justo cuando más lo necesitaba, ya que después de aproximadamente cinco horas en las frías aguas, el hombre pudo llegar a la plataforma Gail, donde los trabajadores lo auxiliaron y solicitaron ayuda de emergencia.

Finalmente fue trasladado a un hospital, donde recibió atención por hipotermia, pero logró sobrevivir a una noche que pudo terminar de otra manera. Según dijo en algunos medios, aquel pequeño encuentro con la foca a la que llamó su ángel, se convirtió en uno de los recuerdos más especiales de su lucha por regresar con su familia.