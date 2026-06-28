El hombre que cruza el mar todos los días desde hace 7 años para llevar a sus hijos al colegio

Lejos de resignarse, los padres decidieron que la distancia no sería un obstáculo para la educación de sus hijos. Cada mañana emprenden un viaje hasta la escuela Sekolah Kebangsaan Tekek, combinando distintos medios de transporte para que los niños lleguen puntualmente a clases.

La increíble ruta escolar que comienza en una motocicleta y termina en un bote

El recorrido comienza en una motocicleta que los lleva hasta el embarcadero. Allí abordan un barco que, en apenas 10 o 15 minutos, cruza el mar y pasa por otras tres aldeas, incluso cuando el clima no acompaña. Al llegar a tierra firme, vuelven a subir a otra motocicleta para completar el último tramo hasta el colegio.

Jamaludin Musa cuenta que la rutina comienza todos los días a las 6:30 de la mañana. Mientras su esposa, Rozalia Bodi, prepara a Armin, de 11 años, y a Aida Izabella, de 8, él se encarga de acompañarlos durante todo el trayecto.

Una vez que deja a los niños en la escuela, Jamaludin regresa a casa siguiendo exactamente el mismo itinerario. Al finalizar la jornada escolar vuelve a recorrer el camino para buscarlos. "Después, regreso a casa en barco y espero la hora de recoger a los niños al terminar la escuela. Así que usamos tres medios de transporte cada día", relató.

El esfuerzo, sin embargo, ha dado sus frutos. Los padres aseguran que sus hijos mantienen un excelente rendimiento académico y que también destacan en las actividades deportivas. Para la familia, cada kilómetro recorrido y cada travesía sobre el mar son un pequeño sacrificio que vale la pena con tal de garantizarles un mejor futuro.