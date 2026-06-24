Brasil extrae más de 12 millones de metros cúbicos de arena del mar para ampliar sus playas y hacer el puerto más eficiente

La construcción busca aumentar el calado del puerto de 14 a 16 metros. Una vez finalizada, algo previsto para el segundo semestre de 2026, la bahía de Babitonga se convertirá en el primer complejo portuario de Brasil con capacidad para recibir buques de hasta 366 metros de eslora a plena carga.

La obra récord de Brasil

Paralelamente a las labores de dragado, ya se instaló un ducto para la reposición de arena en el paseo marítimo de Itapoá, específicamente en la playa de Pontal do Norte. El objetivo es que, durante las próximas semanas, la construcción se extienda mar adentro para ampliar la playa hasta alcanzar los 200 metros de ancho, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

El proyecto destaca por su enfoque sostenible, ya que gran parte de los sedimentos extraídos del fondo marino serán reutilizados para la recuperación y ampliación de la franja costera, fortaleciendo la protección natural de la playa frente a la erosión.

Actualmente, el Complexo Portuário da Baía da Babitonga puede recibir buques de hasta 336 metros de eslora y con capacidad para transportar 10.000 TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies). Con la finalización de las obras, esa capacidad aumentará hasta los 16.000 TEU, consolidando al complejo como uno de los más importantes de Sudamérica.

La iniciativa ha recibido reconocimiento internacional. De hecho, el proyecto fue distinguido con el Premio Marítimo de las Américas, galardón organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) junto con entidades del sector portuario y ambiental. Este reconocimiento destaca aquellas iniciativas que contribuyen a la modernización y sostenibilidad de las operaciones portuarias en la región.