Error fatal en Brasil: la declaración del amigo de la joven arrojada al vacío

Un episodio doloroso conmocionó a la sociedad de Brasil a mediados del mes de junio. Las autoridades policiales locales tomaron declaración al acompañante principal de la víctima para comprender los verdaderos motivos del suceso.
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas perdió la vida al caer desde un puente ferroviario de cuarenta metros en Limeira. Los responsables arrojaron a la joven profesora de Educación Física al vacío sin sujetar el equipo de seguridad durante la peligrosa maniobra deportiva.
El declarante explicó de forma minuciosa ante los agentes cómo ocurrió el procedimiento en la estructura antes del trágico salto. Según su propio testimonio judicial, los instructores presentes realizaron una preparación muy diferente con la joven.
El muchacho aclaró que su equipamiento personal cumplió con los pasos habituales. Sin embargo, precisó que la asistencia brindada a su amiga fue, en sus palabras textuales, "extremamente rápida".
La negligencia letal en Brasil
Tres personas ayudaron a la mujer sobre la inmensa plataforma ferroviaria ubicada en la localidad de Limeira. Los organizadores aplicaron el riesgoso formato deportivo conocido como avioncito para arrojarla de inmediato hacia el vacío.
El testigo presenció todos los segundos previos al lanzamiento sin llegar a percibir la instalación del equipo completo de protección. Unos instantes después, escuchó numerosos gritos desesperados de los presentes alertando sobre la ausencia de la cuerda principal de seguridad.
La abrupta caída libre desde unos cuarenta metros de altura provocó la muerte inmediata de la deportista. Frente al dramático escenario presenciado, el acompañante sufrió un colapso nervioso severo, por lo cual requirió asistencia médica de emergencia.
Pruebas ocultas
Los investigadores policiales descubrieron diversas maniobras repudiables concretadas minutos luego de la letal caída. Uno de los primeros individuos apresados sustrajo una pequeña cámara portátil sujeta al cuerpo inerte para esconder evidencia visual clave.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a un total de seis sospechosos, todos acusados por la justicia penal bajo el cargo de dolo eventual. Los fiscales confirmaron las omisiones groseras durante los controles elementales.
Las exhaustivas pericias estatales demostraron el nulo registro empresarial del grupo informal. Los instructores ahora encarcelados cobraban una tarifa económica por cada lanzamiento riesgoso sobre el histórico puente paulista.