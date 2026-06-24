Error fatal en Brasil: la declaración del amigo de la joven arrojada al vacío

El muchacho aclaró que su equipamiento personal cumplió con los pasos habituales. Sin embargo, precisó que la asistencia brindada a su amiga fue, en sus palabras textuales, "extremamente rápida".

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas tenía 22 años al momento del accidente que conmocionó a Brasil.

La negligencia letal en Brasil

Tres personas ayudaron a la mujer sobre la inmensa plataforma ferroviaria ubicada en la localidad de Limeira. Los organizadores aplicaron el riesgoso formato deportivo conocido como avioncito para arrojarla de inmediato hacia el vacío.

El testigo presenció todos los segundos previos al lanzamiento sin llegar a percibir la instalación del equipo completo de protección. Unos instantes después, escuchó numerosos gritos desesperados de los presentes alertando sobre la ausencia de la cuerda principal de seguridad.

La abrupta caída libre desde unos cuarenta metros de altura provocó la muerte inmediata de la deportista. Frente al dramático escenario presenciado, el acompañante sufrió un colapso nervioso severo, por lo cual requirió asistencia médica de emergencia.

Pruebas ocultas

TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — (@InesBetancur1) June 13, 2026

Los investigadores policiales descubrieron diversas maniobras repudiables concretadas minutos luego de la letal caída. Uno de los primeros individuos apresados sustrajo una pequeña cámara portátil sujeta al cuerpo inerte para esconder evidencia visual clave.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a un total de seis sospechosos, todos acusados por la justicia penal bajo el cargo de dolo eventual. Los fiscales confirmaron las omisiones groseras durante los controles elementales.

Las exhaustivas pericias estatales demostraron el nulo registro empresarial del grupo informal. Los instructores ahora encarcelados cobraban una tarifa económica por cada lanzamiento riesgoso sobre el histórico puente paulista.