Millones de personas en Brasil reciben una misteriosa alerta: tiene una palabra que demarca odio

Hackeo en Brasil

Las autoridades tomaron medidas inmediatas frente al grave incidente cibernético. El servicio quedó totalmente fuera de línea durante la madrugada del sábado, a la 1.30, sin ninguna fecha establecida para su regreso a la normalidad.

El alerta que confundió a millones de personas en Brasil.

El secretario nacional de Defensa Civil, Wolnei Wolff, se comunicó con la Policía Federal para denunciar el hecho. El funcionario afirmó: "Todo apunta a que se trató de un ataque informático".

Los expertos en seguridad digital cuestionan ahora la vulnerabilidad actual de la red estatal. El Ministerio de Integración trabaja para desarrollar una versión nueva del software de protección ciudadana.

Origen detectado

Un informe oficial entregado a los investigadores indicó el punto de partida del texto. Las operaciones salieron desde las cuentas de dos trabajadores de la Defensa Civil del estado de Pará.

Dichos empleados poseían permisos restringidos para emitir notificaciones exclusivamente dentro de su jurisdicción territorial. El gobierno federal consideró que la propagación del aviso hacia el resto del país "agrava la situación".

Las fuerzas de seguridad bloquearon de inmediato las credenciales involucradas para evitar problemas futuros. La investigación policial busca determinar si los propios titulares usaron sus perfiles para despachar la advertencia o si terceros robaron sus contraseñas privadas.