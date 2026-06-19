Gigante de los mares: El país que domina el poder naval mundial superando a Estados Unidos

De hecho, desde hace tiempo China viene invirtiendo en mejorar su tecnología militar a través de la modernización de los astilleros y desarrollando nuevas tecnologías.

Según los expertos, el poder naval de China comprende:

Destructores de última generación dotados con sistemas de misiles avanzados.

dotados con sistemas de misiles avanzados. Buques anfibios diseñados para operaciones de proyección de fuerza a larga distancia.

diseñados para operaciones de proyección de fuerza a larga distancia. Submarinos de alta tecnología que fortalecen sus capacidades defensivas y de inteligencia submarina.

de alta tecnología que fortalecen sus capacidades defensivas y de inteligencia submarina. Patrulleros costeros que garantizan el control sobre sus zonas estratégicas de interés.

poder naval

El mayor poder naval pero...

Si bien, el conteo señala que China tiene la mayor cantidad de unidades de altamar y Estados Unidos el tercero, no hay que olvidar que esta última nación tiene una mayor cantidad de portaaviones de propulsión nuclear y submarinos de ataque de última generación, lo que contrarresta la gran cantidad de embarcaciones que tienen otras naciones.

Igualmente, el hecho de que China haya apostado a su flota naval también habla de su ambición como actor global y de como quiere posicionar su estrategia marítima, bélica y económica frente a otras potencias, como lo son Estados Unidos y Rusia.