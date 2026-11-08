Un hombre estableció un nuevo récord Guinness tras ver más de 1000 películas en el cine en tan solo un año

En abril de 2024, inició su aventura en un cine de York Haven, Pensilvania. Eligió comenzar en primavera con un plan claro: sumar la mayor cantidad de funciones antes del invierno para no tener que manejar con nieve o frío intenso. Para no gastar una fortuna, contrató un pase mensual de cine ilimitado por unos 28 dólares, lo que bajo el costo de cada entrada a unos pocos centavos.

La persona que logró este récord es Glenwood Hoskin Jr.

Durante los meses siguientes, mantuvo una rutina muy estricta y metódica. Revisaba las carteleras todos los días y veía películas desde la mañana hasta la medianoche, alcanzando un promedio de 3,3 funciones diarias. Aunque para cuidar su dinero y su salud, preparaba viandas en su casa, comía entre proyecciones y caminaba en los descansos para no pasar tantas horas sentado.

El 31 de marzo de 2025, terminó su reto personal al alcanzar 1.207 funciones en doce meses, superando por 430 visitas la marca anterior de 777. Finalmente, el 30 de octubre de 2026, la organización Guinness publicó de forma oficial su historia, celebrando la constancia de este jubilado.