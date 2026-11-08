Un hombre estableció un nuevo récord Guinness tras ver más de 1000 películas en el cine en tan solo un año

Imagina jubilarte y transformar tu afición por el cine en una hazaña histórica rompiendo el récord Guinness después de asistir a 1.207 funciones en salas comerciales a lo largo de un solo año. Este caso fue real y un hombre supo convertir su tiempo libre en una hecho casi único en el mundo.
Con 60 años estableció un nuevo récord Guinness tras ver más de 1000 películas en el cine en tan solo un año
Glenwood Hoskin Jr. trabajó durante años como empleado de la oficina de impuestos en Estados Unidos hasta que se jubiló. Ya retirado, a sus 60 años y con tiempo libre, descubrió en internet los desafíos de récords mundiales relacionados con el cine.
Como siempre le habían gustado las películas, vio una buena oportunidad para ponerse una meta personal. Al principio pensó en intentar el récord de ver una sola película cientos de veces, pero como algunas de las películas dejan pronto las salas para pasar a plataformas digitales, decidió buscar una meta más amplia: ver la mayor cantidad posible de funciones en un año.
En abril de 2024, inició su aventura en un cine de York Haven, Pensilvania. Eligió comenzar en primavera con un plan claro: sumar la mayor cantidad de funciones antes del invierno para no tener que manejar con nieve o frío intenso. Para no gastar una fortuna, contrató un pase mensual de cine ilimitado por unos 28 dólares, lo que bajo el costo de cada entrada a unos pocos centavos.
Durante los meses siguientes, mantuvo una rutina muy estricta y metódica. Revisaba las carteleras todos los días y veía películas desde la mañana hasta la medianoche, alcanzando un promedio de 3,3 funciones diarias. Aunque para cuidar su dinero y su salud, preparaba viandas en su casa, comía entre proyecciones y caminaba en los descansos para no pasar tantas horas sentado.
El 31 de marzo de 2025, terminó su reto personal al alcanzar 1.207 funciones en doce meses, superando por 430 visitas la marca anterior de 777. Finalmente, el 30 de octubre de 2026, la organización Guinness publicó de forma oficial su historia, celebrando la constancia de este jubilado.
En pocas palabras
- Nuevo Récord Guinness: Un jubilado de 60 años estableció una marca mundial al ver 1.207 películas en un año.
- Rutina Estricta: Mantuvo un promedio de 3,3 funciones diarias con un pase mensual ilimitado de cine.
- Meta Personal: El hombre superó la marca anterior por 430 funciones, validada oficialmente por Guinness en 2026.