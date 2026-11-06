La Reina rebelde de la Vendimia que desafió a Guaymallén ahora tiene su propia película

"La Reina rebelde" retrata la lucha de la Comisión de Reinas de Guaymallén contra la prohibición de la elección de soberanas, impuesta por el municipio en 2021. Foto: Instagram @fidbafilmfest

La historia detrás de la "Reina Rebelde" que desafió a Guaymallén

El documental pone el foco en la decisión del municipio de Guaymallén de prohibir la elección de soberanas en 2021. La comuna fundamentó la medida en que esta tradición cosifica a las mujeres, lo que desató una disputa con la Comisión de Reinas.

En ese contexto, la película observa de cerca la coronación "paralela" de Julieta Lonigro como representante de Guaymallén para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022, un episodio que desafió la decisión municipal.

A partir de esa historia, esta producción indaga en sus protagonistas y plantea preguntas sobre el significado del éxito y la belleza, además de quién tiene la autoridad para decidir qué merece ser celebrado.

En la presentación del proyecto, las directoras Alma Holovatuck y Catalina Maradona explicaron los motivos que las llevaron a abordar esta historia: "Como artistas LGBT+, nos moviliza conversar sobre nuestros pueblos, sus luchas y memorias. Pensamos en el cine como una herramienta para cuestionar los límites de la realidad con el fin de poder cambiarla e imaginar nuevos futuros posibles".