La Reina rebelde de la Vendimia que desafió a Guaymallén ahora tiene su propia película

La película, dirigida por Alma Holovatuck y Catalina Maradona, se proyectará el sábado 21 de noviembre en Buenos Aires y competirá en el Festival Internacional de Cine Documental. La historia reconstruye la coronación paralela de Julieta Lonigro para la Vendimia 2022.
La polémica por la elección de la reina de la Vendimia en Guaymallén tendrá su lugar en la pantalla grande. El cortometraje tiene como nombre "La Reina Rebelde", y retrata la lucha de la Comisión de Reinas de Guaymallén contra la prohibición municipal de elegir soberanas, se proyectará el próximo sábado 21 de noviembre, a las 20, en el cine Arthaus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La producción, dirigida por Alma Holovatuck y Catalina Maradona, competirá en el Festival Internacional de Cine Documental, un encuentro que reúne películas nacionales e internacionales destacadas por su mirada autoral, su búsqueda estética, su relevancia cultural y la originalidad de sus propuestas narrativas.
La historia detrás de la "Reina Rebelde" que desafió a Guaymallén
El documental pone el foco en la decisión del municipio de Guaymallén de prohibir la elección de soberanas en 2021. La comuna fundamentó la medida en que esta tradición cosifica a las mujeres, lo que desató una disputa con la Comisión de Reinas.
En ese contexto, la película observa de cerca la coronación "paralela" de Julieta Lonigro como representante de Guaymallén para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022, un episodio que desafió la decisión municipal.
A partir de esa historia, esta producción indaga en sus protagonistas y plantea preguntas sobre el significado del éxito y la belleza, además de quién tiene la autoridad para decidir qué merece ser celebrado.
En la presentación del proyecto, las directoras Alma Holovatuck y Catalina Maradona explicaron los motivos que las llevaron a abordar esta historia: "Como artistas LGBT+, nos moviliza conversar sobre nuestros pueblos, sus luchas y memorias. Pensamos en el cine como una herramienta para cuestionar los límites de la realidad con el fin de poder cambiarla e imaginar nuevos futuros posibles".
En pocas palabras
- La Reina Rebelde: cortometraje sobre la lucha de las reinas de Guaymallén contra la prohibición municipal de elegir soberanas.
- Proyección y Competencia: se exhibirá el 21 de noviembre en Buenos Aires y competirá en el Festival Internacional de Cine Documental.
- Contexto del conflicto: la película reconstruye la coronación paralela de Julieta Lonigro tras la prohibición municipal por considerar la tradición cosificante.