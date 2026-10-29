La Municipalidad de Guaymallén informa que, desde el miércoles 28 de octubre a las 10h hasta el viernes 30 de octubre a las 10h, estarán abiertas las inscripciones para quienes deseen postularse como reinas distritales de la Vendimia 2027.
Guaymallén abre las inscripciones para aspirantes a reinas distritales
Las interesadas podrán postularse para representar a su distrito en el camino hacia la fiesta departamental. La inscripción es online del 28 al 30 de octubre
Una vez finalizado el período de inscripción, las aspirantes participarán de las instancias de capacitación y evaluación, a través de las cuales se seleccionará a las representantes de cada distrito.
Las aspirantes que resulten seleccionadas representarán a sus respectivos distritos y participarán como candidatas en la Fiesta Departamental de la Vendimia 2027, donde se elegirá a la nueva soberana de Guaymallén, quien representará al departamento en la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
Requisitos para postularse como Reinas distritales
Las interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos, sin excepción:
- Ser mayor de 18 años.
- Acreditar una residencia mínima de dos años en el departamento de Guaymallén, conforme al domicilio declarado en el DNI.
- Postularse exclusivamente por el distrito correspondiente al domicilio que figura en su DNI.
- No haber sido elegida reina distrital de Guaymallén en ediciones anteriores de la Vendimia.
- No ser empleada de la Municipalidad de Guaymallén.
- Haber leído y aceptado los términos y condiciones de la presente convocatoria (disponibles en el formulario de inscripción).
Cómo realizar la inscripción
La inscripción se realiza de manera online, a través del formulario habilitado por el Municipio durante el período de convocatoria, disponible en el siguiente enlace aquí.
Cabe aclarar que, con el objetivo de facilitar el acceso a la convocatoria, la Municipalidad dispondrá de sus Delegaciones y Subdelegaciones, en el horario de 8 a 16h, para brindar asistencia a quienes no cuenten con conexión a internet o necesiten acompañamiento para completar el formulario.
En pocas palabras
- Guaymallén abre inscripciones: se busca aspirantes a reinas distritales para la Vendimia 2027.
- Requisitos clave: ser mayor de 18 años, residir dos años en el departamento y no haber sido reina previamente.
- Inscripción online: el proceso se realiza por internet del 28 al 30 de octubre; hay asistencia presencial disponible.