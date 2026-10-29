Guaymallén abre las inscripciones para aspirantes a reinas distritales

Una vez finalizado el período de inscripción, las aspirantes participarán de las instancias de capacitación y evaluación, a través de las cuales se seleccionará a las representantes de cada distrito.

Las aspirantes que resulten seleccionadas representarán a sus respectivos distritos y participarán como candidatas en la Fiesta Departamental de la Vendimia 2027, donde se elegirá a la nueva soberana de Guaymallén, quien representará al departamento en la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia.