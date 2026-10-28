Con aval del Banco Central, Guaymallén podrá emitir deuda por $10.000 millones para un parque solar

El parque solar se emplazará en un terreno de 10 hectáreas ubicado en Puente de Hierro, predio que históricamente funcionó como un vertedero a cielo abierto.

Destino de los fondos y el impacto de la deuda

El programa financiero prevé que la recaudación neta solvente de forma íntegra las obras del denominado Parque Solar Guaymallén. La iniciativa se desarrollará sobre un predio que funcionó como vertedero a cielo abierto hasta 2001, con el fin de inyectar energía limpia.

El costo presupuestado para la obra civil y técnica alcanza los U$S 6,38 millones más IVA, a lo que se agregan tareas de infraestructura complementaria por U$S 404.739. La colocación de deuda cubrirá cerca del 86% de las inversiones principales, al tiempo que el saldo restante provendrá de partidas propias del municipio.

El complejo prevé 5 sectores fotovoltaicos: Arenas, Torrontegui, Radio Nacional, Los Patitos y El Chilcal. En conjunto, las instalaciones sumarán una capacidad proyectada de 13.206 megavatios hora durante el primer año de operaciones bajo las normas de generación distribuida.

Ahorro energético y plazos para colocar la deuda

Los estudios técnicos adjuntos al expediente calculan que la sustitución de fuentes tradicionales evitará emitir 5.670 toneladas anuales de dióxido de carbono. La comuna calcula que la autogeneración posibilitará un ahorro de entre el 35% y el 40% en las partidas destinadas al consumo de energía eléctrica.

La autorización no representa el ingreso automático de los recursos a las arcas comunales, sino que habilita el marco legal para salir al mercado. Desde esta instancia, el municipio definirá el cronograma de licitación de acuerdo con la liquidez bancaria.

Durante el montaje se proyecta contratar a una veintena de operarios locales, a los que se sumarán puestos técnicos fijos para el mantenimiento preventivo. La salida a plaza buscará captar inversores institucionales interesados en carteras con etiquetado ambiental.