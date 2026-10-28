El Banco Central autorizó a las entidades financieras a adquirir títulos de deuda emitidos por Guaymallén por hasta $10.000 millones. La medida permitirá a la comuna lanzar un bono verde para financiar las obras del nuevo parque solar en terrenos degradados donde hubo un basural a cielo abierto.
Con aval del Banco Central, Guaymallén podrá emitir deuda por $10.000 millones para un parque solar
La Comuna de Guaymallén colocará títulos en bancos para financiar la construcción de su parque solar en un antiguo basural tras el aval del Banco Central
La disposición quedó formalizada mediante la Comunicación “A” 8495, fechada el 22 de octubre en el Boletín Oficial. Con esta norma, la autoridad monetaria no pondrá trabas para que los bancos incorporen a sus carteras los títulos públicos que emitirá la administración del intendente Marcos Calvente.
Este visto bueno administrativo se suma al aval que otorgó el Gobierno a través del Decreto 870 firmado en mayo. El respaldo técnico incluye una calificación que certificó las pautas globales de sustentabilidad.
Destino de los fondos y el impacto de la deuda
El programa financiero prevé que la recaudación neta solvente de forma íntegra las obras del denominado Parque Solar Guaymallén. La iniciativa se desarrollará sobre un predio que funcionó como vertedero a cielo abierto hasta 2001, con el fin de inyectar energía limpia.
El costo presupuestado para la obra civil y técnica alcanza los U$S 6,38 millones más IVA, a lo que se agregan tareas de infraestructura complementaria por U$S 404.739. La colocación de deuda cubrirá cerca del 86% de las inversiones principales, al tiempo que el saldo restante provendrá de partidas propias del municipio.
El complejo prevé 5 sectores fotovoltaicos: Arenas, Torrontegui, Radio Nacional, Los Patitos y El Chilcal. En conjunto, las instalaciones sumarán una capacidad proyectada de 13.206 megavatios hora durante el primer año de operaciones bajo las normas de generación distribuida.
Ahorro energético y plazos para colocar la deuda
Los estudios técnicos adjuntos al expediente calculan que la sustitución de fuentes tradicionales evitará emitir 5.670 toneladas anuales de dióxido de carbono. La comuna calcula que la autogeneración posibilitará un ahorro de entre el 35% y el 40% en las partidas destinadas al consumo de energía eléctrica.
La autorización no representa el ingreso automático de los recursos a las arcas comunales, sino que habilita el marco legal para salir al mercado. Desde esta instancia, el municipio definirá el cronograma de licitación de acuerdo con la liquidez bancaria.
Durante el montaje se proyecta contratar a una veintena de operarios locales, a los que se sumarán puestos técnicos fijos para el mantenimiento preventivo. La salida a plaza buscará captar inversores institucionales interesados en carteras con etiquetado ambiental.
En pocas palabras
- Guaymallén: podrá emitir deuda por $10.000 millones con aval del Banco Central para financiar su parque solar.
- Parque solar: se construirá en un predio de un antiguo basural, inyectando energía limpia a la red de Edemsa.
- Sustentabilidad: la iniciativa busca un ahorro energético del 35-40% y reducir emisiones de dióxido de carbono.