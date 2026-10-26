Calvente ofreció $1.450.000 en 6 bonos para cada municipal de Guaymallén y el gremio rechazó la propuesta

La Municipalidad de Guaymallén.

Cómo son los 6 bonos que ofreció Guaymallén

El cronograma presentado por la gestión de Calvente contempla 4 pagos de $200.000 entre octubre de 2026 y enero de 2027, seguidos de 2 bonos de $325.000 en febrero y marzo de 2027. Los importes serían los mismos para todos los empleados, sin diferencias por categoría, dependencia o nivel salarial.

La distribución propuesta es la siguiente:

La distribución de los bonos, de acuerdo con la última propuesta de la Municipalidad de Guaymallén.

Así, cada trabajador recibiría $800.000 entre octubre y enero y otros $650.000 entre febrero y marzo. El total de $1.450.000 corresponde a la suma de los 6 pagos extraordinarios propuestos.

El punto que continúa en discusión es la distribución de ese dinero. De acuerdo con la versión municipal, el gremio pretende que una parte mayor llegue al bolsillo de los empleados en los próximos meses, en lugar de concentrar los bonos más altos al final del cronograma.

Qué cambió respecto de la oferta que el gremio rechazó el viernes

En la propuesta que también fue rechazada el viernes 23 de octubre, la comuna había planteado bonos de $150.000, $300.000 y $400.000, según los ingresos y el sector de trabajo. Para el régimen general, quienes superaban los $2.200.000 brutos quedaban fuera del beneficio.

El Ejecutivo defendía esa distribución con el argumento de priorizar a los empleados de menores ingresos. El sindicato, en cambio, reclamaba mantener un bono del mismo monto para todos los trabajadores.

La oferta de este lunes modifica ese criterio e incluye a toda la planta. Sin embargo, los $200.000 previstos para los primeros 4 pagos están por debajo de los $300.000 y $400.000 que la propuesta anterior reservaba a determinadas franjas. La eliminación de las escalas, por lo tanto, no supone una mejora del monto ofrecido para todos los empleados.

El recorte que originó el conflicto y la condición de Calvente

La disputa comenzó con la decisión municipal de quitar un adicional de alrededor de $325.000 a empleados cuyos salarios superaban los $1.200.000, según informó la comuna al inicio del conflicto. Los gremios rechazaron el recorte, defendieron el pago como un derecho adquirido e iniciaron medidas de fuerza.

La Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el 15 de octubre. Ese día, Calvente expresó en Radio Nihuil la condición con la que llegó a la negociación: “Hay una pauta que es innegociable, que es el equilibrio fiscal”.

En el comunicado difundido este lunes, el Ejecutivo sostuvo que busca preservar los casi 3.000 puestos de trabajo municipales, garantizar el pago de los salarios y sostener los servicios y las obras. También recordó la reducción de 10% en las remuneraciones del intendente y de los funcionarios políticos, junto con el congelamiento de esos sueldos durante 6 meses.

La conciliación obligatoria continúa vigente. La próxima audiencia será el miércoles a las 9, cuando las partes volverán a discutir los montos y los plazos de los bonos.