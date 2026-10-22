El titular de AYSAM le garantizó a Marcos Calvente más personal y equipos para contener desbordes

Apenas asumió su cargo como presidente de AYSAM, Darío Hernández, se enfocó puntualmente en la crisis del sistema cloacal y los continuos desbordes que hubo en Guaymallén, sobretodo después de las últimas tormentas. De hecho su primer gesto político fue reunirse con el intendente Marcos Calvente para garantizarle ese plan de contingencia que éste le había exigido a su antecesor, Humberto Mingorance.
Según detallaron fuentes de la comuna, como parte de ese Plan de Contingencia Excepcional para hacerle frente al fenómeno del Súper Niño, Hernández le garantizó a Calvente que AYSAM ampliará la capacidad de respuesta al reclamo vecinal.
"Se van a ampliar tanto las guardias activas como las pasivas, se van a reforzar las cuadrillas de intervención y se va a disponer de más equipamiento pesado para atender los desbordes y colapsos que suelen producirse después de las tormentas, especialmente durante la tarde y la noche", adelantaron tras la reunión.
En paralelo, Hernández también adelantó que pretende implementar un sistema de alerta temprana, que permita detectar y comunicar con mayor rapidez los desbordes que se registren en distintos puntos del departamento.
"La idea es trabajar en un sistema de información que permita conocer qué está pasando, dónde se están realizando las intervenciones y cómo van avanzando las soluciones", reafirmaron desde el equipo de Calvente.
Los vecinos podrán denunciar desbordes a un 0800
Este mismo miércoles, apenas asumió en su cargo como presidente de AYSAM, Darío Hernández no sólo detalló el avance de la inversión en el aliviado que se construye en paralelo a la calle 2 de Mayo en Los Corralitos, obra que se iniciaría en breve y demoraría unos 8 meses en concluirse.
Sino que también insistió en lo que pudo ser el mayor reclamo a su antecesor Humberto Mingorance, "ya no nos podemos quedar en el discurso: hay que actuar, hay que salir, ver, controlar, y eso también es facultad de los municipios", dijo cuando adelantó un trabajo de control de conexiones irregulares que hará con los jefes comunales.
Pero también puntualizó que ante los continuos reclamos de los vecinos afectados, desde AYSAM van a poner a disposición un 0800 y "un código QR que vamos a repartir en las zonas más afectadas para que los vecinos tengan información online", para responder "lo que la ciudadanía pide, que es saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se va a hacer".
En pocas palabras
- AYSAM: el nuevo titular, Darío Hernández, se reunió con el intendente Marcos Calvente para abordar la crisis del sistema cloacal.
- Plan de contingencia: se reforzarán guardias, cuadrillas y equipamiento, y se implementará un sistema de alerta temprana para desbordes.
- Comunicación vecinal: se habilitará un número 0800 y un código QR para que los vecinos informen y obtengan detalles sobre las intervenciones.