El titular de AYSAM le garantizó a Marcos Calvente más personal y equipos para contener desbordes

El nuevo titular de AYSAM, Darío Hernández, se reunió este miércoles por la tarde con el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente para analizar el plan de contingencia que había pedido el jefe comunal para enfrentar los desbordes cloacales por las tormentas.

En paralelo, Hernández también adelantó que pretende implementar un sistema de alerta temprana, que permita detectar y comunicar con mayor rapidez los desbordes que se registren en distintos puntos del departamento.

"La idea es trabajar en un sistema de información que permita conocer qué está pasando, dónde se están realizando las intervenciones y cómo van avanzando las soluciones", reafirmaron desde el equipo de Calvente.

Los vecinos podrán denunciar desbordes a un 0800

Este mismo miércoles, apenas asumió en su cargo como presidente de AYSAM, Darío Hernández no sólo detalló el avance de la inversión en el aliviado que se construye en paralelo a la calle 2 de Mayo en Los Corralitos, obra que se iniciaría en breve y demoraría unos 8 meses en concluirse.

Ginés Darío Hernández, el nuevo titular de AYSAM. Foto: Gentileza

Sino que también insistió en lo que pudo ser el mayor reclamo a su antecesor Humberto Mingorance, "ya no nos podemos quedar en el discurso: hay que actuar, hay que salir, ver, controlar, y eso también es facultad de los municipios", dijo cuando adelantó un trabajo de control de conexiones irregulares que hará con los jefes comunales.

Pero también puntualizó que ante los continuos reclamos de los vecinos afectados, desde AYSAM van a poner a disposición un 0800 y "un código QR que vamos a repartir en las zonas más afectadas para que los vecinos tengan información online", para responder "lo que la ciudadanía pide, que es saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se va a hacer".