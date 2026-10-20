Tras el reclamo de Calvente, AYSAM diseñó un plan para garantizar el servicio de agua y cloacas

Guaymallén lidia con los desbordes cloacales hace años.

AYSAM prometió refuerzos y respuesta inmediata

La empresa informó que diseñó un esquema destinado a proteger la infraestructura sanitaria y garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y cloacas en toda la provincia.

Según el comunicado, el plan contempla medidas operativas coordinadas con organismos provinciales y municipales, además de la activación de cuadrillas de refuerzo con personal capacitado, equipos técnicos y maquinaria especializada para atender emergencias y reclamos puntuales.

La publicación, no obstante, no especifica cuántas cuadrillas estarán disponibles, qué equipamiento tendrán, cuáles serán los puntos críticos priorizados ni qué tiempos de respuesta se establecerán ante una rotura o un desborde.

Qué le había reclamado Calvente a AYSAM

El lunes, Calvente había endurecido públicamente sus críticas a la empresa que conduce Humberto Mingorance. El intendente reclamó soluciones urgentes frente a una problemática que ya no afecta solamente a Los Corralitos, sino también a Dorrego, San José y Buena Nueva.

El jefe comunal sostuvo que los colectores que atraviesan el departamento reciben líquidos cloacales de Guaymallén y también de otros puntos del Gran Mendoza, principalmente de Maipú y de Luján de Cuyo. Por eso, cuestionó que el municipio deba afrontar de manera recurrente las consecuencias ambientales, viales y económicas de una infraestructura que presta servicio a otras jurisdicciones.

En su planteo, pidió renovar los colectores y presentar un Plan de Contingencia de Colectores para toda la cuenca que atraviesa Guaymallén y llega hasta Lavalle.

La exigencia incluía guardias permanentes, equipos y cuadrillas disponibles las 24 horas, con capacidad para intervenir de inmediato ante emergencias. Calvente también aseguró que el Municipio había ofrecido aportar personal y equipamiento para colaborar con las tareas.

"Es indispensable que AYSAM dé una respuesta inmediata y avance en la renovación de los colectores para evitar nuevos desbordes y daños ambientales", sostuvo el intendente.

Los desbordes cloacales también afectan las calles y las inversiones

Calvente advirtió que los derrames provocan cortes de calles, daños en las calzadas, complicaciones para la actividad comercial y dificultades para el desarrollo de inversiones privadas.

AYSAM recordó, en tanto, que los usuarios pueden realizar reclamos técnicos durante las 24 horas a través del 0810-777-2482 o comunicarse con su asistente virtual por WhatsApp al 261-216-2482.