Dictaron la conciliación obligatoria en Guaymallén y Calvente negocia con una condición inamovible

Según explicó el intendente, la conciliación fue dictada entre las 10 y las 10.15. A partir de esa disposición, sostuvo que debían cesar las medidas de fuerza y normalizarse las prestaciones de la comuna.

“Siempre estuvieron garantizados, nos hemos reorganizado atentos a esta situación, pero a partir de ahora todos los servicios municipales vuelven a la normalidad”, aseguró.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Calvente planteó una reestructuración salarial

El intendente adelantó que llevará a la audiencia una propuesta de discusión sobre la estructura de los salarios, abierta a los planteos de los representantes de los trabajadores.

“Lo que se va a ofrecer es una reestructuración salarial de acuerdo a las pautas que ellos establezcan o propongan”, expresó. Sin embargo, vinculó las posibilidades de esa negociación con la situación financiera del municipio.

“Los recursos han disminuido de manera significativa”, argumentó. Según su explicación, la caída de los ingresos nacionales, provinciales y municipales obligó a reducir gastos en distintas áreas.

Calvente también señaló qué criterio buscará introducir en la negociación: dar una mejor respuesta a los salarios más bajos y concentrar el mayor esfuerzo en los más altos.

“Nos sentaremos en esa mesa de trabajo y empezaremos en conjunto a delinear una estrategia”, sostuvo.

Calvente dijo que las funciones del municipio vuelven a la normalidad. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Qué pasará con el recorte de los adicionales

El conflicto comenzó por la decisión de quitar un adicional de $325.000 a unos 2.400 empleados cuyos salarios superan los $1.200.000, según informó la comuna. Los 2 sindicatos que impulsaron el paro rechazaron la medida y defendieron el pago como un derecho adquirido.

Consultado sobre cuánto tiempo se extenderá el recorte a los trabajadores, Calvente respondió que la decisión adoptada corresponde a este mes. Las condiciones para los siguientes períodos, indicó, comenzarán a discutirse en la audiencia de la semana próxima, con mediación de Trabajo.

“La decisión que hemos tomado es para este mes”, precisó.

El intendente diferenció esa situación del recorte del 10% previsto para los sueldos de los funcionarios, al que atribuyó una duración de 6 meses.

La comuna aseguró que garantizará los sueldos

Calvente defendió el ajuste como una medida para sostener las obligaciones municipales. En ese punto, aseguró que el pago de los salarios está garantizado.

“Justamente esta decisión tiene que ver con eso, con no resentir el pago de los sueldos y tampoco los servicios esenciales y el plan de obra”, manifestó.

También planteó que la comuna necesita asegurar la terminación de las obras que ya están en ejecución y tienen un grado importante de avance.

La audiencia del miércoles será la próxima instancia para discutir. Calvente anticipó disposición a revisar la estructura salarial, aunque mantuvo el límite presupuestario como condición de la negociación.