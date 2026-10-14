El paro de los empleados de Guaymallén no frenará el recorte de los adicionales que decidió Calvente

Los empleados municipales de Guaymallén decidieron un paro en reclamo del recorte de adicionales que decidió el intendente Marcos Calvente.

El gremialista aseguró que la adhesión al paro alcanzó a varios sectores, como Servicios Públicos y Espacios Verdes y añadió que están decididos a continuar con la medida de fuerza si no hay una respuesta superadora de parte de la intendencia.

Desde la comuna aseguraron que pese al paro de empleados, los servicios municipales se prestan con normalidad.

Por su lado el secretario de Gobierno, Ignacio Conte, estuvo reunido con los sindicatos que organizaron el paro para abrir un camino de negociación, pero con la aclaración de que la medida de fuerza no generará una marcha atrás en el recorte decidido.

Al parecer la comuna decidió convocar al sindicato a una reunión a realizarse la semana que viene, para definir una mesa de trabajo y evaluar alternativas de cara a noviembre.

El recorte de adicionales de empleados de Guaymallén se decidió por decreto

Según confirmaron desde la comuna de Guaymallén, la decisión del recorte del bono adicional de $325.000 que se aplicará a unos 2.400 empleados cuyos salarios superan los $1.200.000 se decidió por decreto del intendente Marcos Calvente.

Por tanto, esa decisión no requiere del aval del Concejo Deliberante, como sí lo necesita el proyecto de resolución que supone el recorte del 10% de los salarios de Marcos Calvente y sus funcionarios políticos.

Según calculan en la comuna, sumando ambos recortes, esa intendencia se estaría garantizando un ahorro mensual que superaría los $780 millones. Lo que vendría a sopesar las pérdidas de ingresos que tiene Calvente por la reducción de la recaudación nacional y provincial, y el desplome de la propia recaudación municipal.

Con ese ahorro, aseguran, se podría sostener el nivel de empleo municipal, los servicios públicos que debe prestar la comuna y la obra pública que ya encaró.