La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Eso repiten puertas adentro de la comuna de Guaymallén que comanda Marcos Calvente cuando se los consulta si el paro de empleados frenará el recorte de adicionales. Este miércoles dos sindicatos que representan a los empleados municipales iniciaron un paro por tiempo indeterminado por el recorte del bono adicional de $325.000 que anunció el intendente el viernes.
El paro de los empleados de Guaymallén no frenará el recorte de los adicionales que decidió Calvente
Luego de que el intendente de Guaymallén anunciara el recorte de los adicionales de $325.000 que cobraban los empleados, 2 sindicatos decidieron hacer paro
La protesta de los empleados municipales se concentró en varias delegaciones de la comuna. Una de ellas fue frente a la Dirección de Obras por administración de calles Tirasso y Mathus.
"Los dos sindicatos nos hemos unido en esta protesta, ahora por la quita del bono que hace años venimos cobrando y es un derecho adquirido. Y cada empleado municipal depende de ese sueldo, para comprar alimentos o pagar deudas", marcó en diálogo con radio Nihuil, Alejandro Herrero, Secretario General de la Asociación Sindical Empleados Municipalidad de Guaymallén.
El gremialista aseguró que la adhesión al paro alcanzó a varios sectores, como Servicios Públicos y Espacios Verdes y añadió que están decididos a continuar con la medida de fuerza si no hay una respuesta superadora de parte de la intendencia.
Desde la comuna aseguraron que pese al paro de empleados, los servicios municipales se prestan con normalidad.
Por su lado el secretario de Gobierno, Ignacio Conte, estuvo reunido con los sindicatos que organizaron el paro para abrir un camino de negociación, pero con la aclaración de que la medida de fuerza no generará una marcha atrás en el recorte decidido.
Al parecer la comuna decidió convocar al sindicato a una reunión a realizarse la semana que viene, para definir una mesa de trabajo y evaluar alternativas de cara a noviembre.
El recorte de adicionales de empleados de Guaymallén se decidió por decreto
Según confirmaron desde la comuna de Guaymallén, la decisión del recorte del bono adicional de $325.000 que se aplicará a unos 2.400 empleados cuyos salarios superan los $1.200.000 se decidió por decreto del intendente Marcos Calvente.
Por tanto, esa decisión no requiere del aval del Concejo Deliberante, como sí lo necesita el proyecto de resolución que supone el recorte del 10% de los salarios de Marcos Calvente y sus funcionarios políticos.
Según calculan en la comuna, sumando ambos recortes, esa intendencia se estaría garantizando un ahorro mensual que superaría los $780 millones. Lo que vendría a sopesar las pérdidas de ingresos que tiene Calvente por la reducción de la recaudación nacional y provincial, y el desplome de la propia recaudación municipal.
Con ese ahorro, aseguran, se podría sostener el nivel de empleo municipal, los servicios públicos que debe prestar la comuna y la obra pública que ya encaró.
En pocas palabras
- Paro municipal: empleados de Guaymallén iniciaron un paro por el recorte de un bono de $325.000.
- Decreto de recorte: la medida fue decidida por el intendente Marcos Calvente mediante un decreto.
- Sin marcha atrás: Desde la comuna afirman que la decisión de recortar los adicionales no se revertirá.