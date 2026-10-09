Marcos Calvente busca bajarse 10% el sueldo, el de sus funcionarios y congelar salarios de los empleados

Sumando ambos recortes, esa comuna se estaría garantizando un ahorro mensual que superaría los $780 millones.

"Esta medida apunta a poder cumplir con las obligaciones salariales de los trabajadores municipales, garantizar la prestación de los servicios básicos y dar continuidad al plan de obras", comenzó explicando Calvente en Canal 7.

Y amplió: "además esto acompaña la caída en la recaudación nacional y provincial, y la merma en la recaudación municipal. A esa merma hay que acompañarla con una reducción del gasto porque el equilibrio fiscal no está en juego".

Cabe recordar que a la caída de la coparticipación nacional y provincial, y de la propia recaudación de tasas, se le suma el reciente incendio que sufrió Guaymallén en el que perdió su data center, lo que le dificulta el cobro de esas tasas municipales.

En ese contexto la intendencia que comanda Calvente comunicó que no podría otorgar aumentos salariales a sus empleados.

Respecto del bono adicional de compensación (que oscila en los $300 mil), se priorizó a quienes perciben las remuneraciones más bajas. Por eso unos 500 trabajadores de menores ingresos continuarán recibiendo el beneficio, mientras que se suspenderá su pago para quienes integran las escalas salariales superiores.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, aseguró que la decisión de recortar un 10% su sueldo y el de sus funcionarios, y recortar adicionales responde a la necesidad de cumplir con las obligaciones salariales y con el plan de obras que viene ejecutando. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

En el 2025 Calvente recortó 70 cargos políticos

En lo que va de su gestión al frente de la comuna de Guaymallén, Marcos Calvente ya aplicó dos grandes recortes.

En febrero del 2025 redujo 70 cargos políticos de la estructura que tenía esa comuna, que pasó de tener 280 cargos a sólo 210 cargos fuera de escalafón.

Desde ese momento rige una nueva estructura en la comuna:

la nueva estructura se redujo de la siguiente manera:

En las direcciones hay 4 cargos menos, lo que supuso una reducción del 17%.

del 17%. En las subdirecciones: 3 cargos menos, lo que representó una reducción del 6,5%.

del 6,5%. En jefaturas: 63 cargos menos, es decir tuvo una reducción del 30%.

Más tarde, también el Concejo Deliberante de Guaymallén redujo un 60% la cantidad de cargos que tenía.

El comunicado completo de la comuna de Guaymallén

"La Municipalidad de Guaymallén anunció que avanzará con una reducción del 10% en las remuneraciones del intendente Marcos Calvente y de sus funcionarios políticos. Con esta decisión, el Municipio busca convertirse en el primero de Mendoza en aplicar una disminución efectiva de los sueldos de su conducción política en el actual contexto de restricciones presupuestarias.

La medida tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de las obligaciones salariales con los trabajadores municipales, garantizar la prestación de los servicios básicos y dar continuidad al plan de obras destinado a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos de Guaymallén.

Para instrumentar esta decisión, el intendente remitió al Concejo Deliberante el correspondiente proyecto de ordenanza, que deberá ser tratado y aprobado para su puesta en vigencia. De esta manera, la conducción política municipal asumirá una reducción concreta de sus propios ingresos, en consonancia con el esfuerzo que exige la situación financiera actual.

Prioridad para los trabajadores de menores ingresos

En el marco de las negociaciones paritarias, el Municipio comunicó que se mantendrán los sueldos básicos de los trabajadores municipales, aunque por el momento no se otorgarán nuevos incrementos salariales.

Respecto del bono adicional de compensación, se estableció un criterio de distribución que prioriza a quienes perciben las remuneraciones más bajas. En este sentido, aproximadamente 500 trabajadores de menores ingresos continuarán recibiendo el beneficio, mientras que se suspenderá su pago para quienes integran las escalas salariales superiores.

Para este último grupo, la suspensión del bono implicará una modificación del ingreso mensual total, sin afectar el sueldo básico.

Estas decisiones responden a tres prioridades centrales de la gestión: proteger a los trabajadores de menores ingresos, preservar los puestos de trabajo municipales y garantizar que los recursos disponibles también permitan atender las necesidades de los vecinos.

La reducción de los salarios del intendente y de sus funcionarios políticos se incorpora a ese mismo criterio, con un aporte directo de quienes tienen responsabilidades de conducción y decisión dentro del Gobierno municipal.

Asimismo, la Municipalidad mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones gremiales y reconoce el derecho de los trabajadores a expresar sus posiciones y manifestarse.

Un contexto de menores recursos que exige ordenar las cuentas públicas

Las medidas anunciadas se enmarcan en una situación de menor disponibilidad de recursos a nivel nacional, provincial y municipal, que repercute directamente sobre la capacidad financiera de los gobiernos locales.

En Guaymallén, este escenario se vio agravado por las consecuencias del incendio del Data Center municipal, que provocó la interrupción de la recaudación de tasas durante cuatro meses y afectó los ingresos necesarios para sostener el funcionamiento habitual del Municipio.

Frente a esta situación, la gestión considera necesario establecer prioridades en la asignación de los recursos, con el objetivo de garantizar el pago de los salarios, mantener los servicios esenciales y sostener las inversiones públicas previstas para el departamento.

Una política de austeridad que comenzó al inicio de la gestión

El ordenamiento de las cuentas municipales no constituye una medida aislada, sino que forma parte de un proceso iniciado desde el comienzo de la gestión del intendente Marcos Calvente.

Entre las primeras decisiones se destacó la reorganización de la estructura municipal, con la eliminación de 70 cargos políticos en el Departamento Ejecutivo y una reducción del 60% en la estructura del Concejo Deliberante, sin suprimir puestos administrativos ni operativos necesarios para el funcionamiento del Municipio.

Estas modificaciones permitieron reducir los gastos asociados a la estructura política y avanzar hacia una administración más eficiente de los recursos públicos.

La nueva reducción del 10% en las remuneraciones políticas profundiza ese proceso y reafirma el criterio de que el esfuerzo presupuestario también debe ser asumido por quienes ejercen las principales responsabilidades de gobierno.

Los recursos que se liberen a partir de esta decisión se destinarán a contribuir al pago de los trabajadores municipales, al sostenimiento de los servicios básicos y a la continuidad de las obras que necesita Guaymallén".