La Universidad de Buenos Aires (UBA) se encuentra en medio de una fuerte polémica tras la decisión de la Facultad de Ciencias Sociales de declarar de “interés institucional” un homenaje al ex líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho. El acto, previsto para el 10 de diciembre, coincide con el aniversario del retorno de la democracia y ha generado diversas reacciones en la comunidad académica.
El reclamo para suspender el homenaje fue formalizado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano. A través de una nota dirigida al rector Ricardo Gelpi, la cartera exigió la adopción de medidas administrativas para frenar el acto y la aplicación de sanciones a sus promotores, reafirmando el compromiso del ministerio con la educación, la convivencia democrática y la paz.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresó públicamente su rechazo a la iniciativa, argumentando que la universidad no debe ser ámbito de reconocimiento para quienes atentaron contra las instituciones democráticas. Señaló que presentará un proyecto en el Consejo Superior para que el órgano de gobierno de la UBA se expida en el mismo sentido.
Postura del Ministerio de Capital Humano sobre el conflicto
A través de su cuenta de X, el Ministerio de Capital Humano detalló que el pedido de información tiene como objetivo evitar la realización del acto, que incluye la inauguración de una escultura donada por el Colectivo Cultural Contramuro. La Subsecretaría de Políticas Universitarias solicitó además un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la universidad llevará adelante.
La resolución del Consejo Directivo de la Facultad, presidida por la decana Ana Josefina Arias, fundamentó la decisión en el recorrido de Santucho como actor político, destacando su compromiso con la transformación social y su rol como fundador del PRT y comandante del ERP. Sin embargo, la iniciativa ha generado cuestionamientos desde diversos sectores, incluyendo la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que recordó acciones violentas del ERP.
La controversia se agudiza dado que el homenaje se realizará en el Patio Indio Solari de la facultad, ya que el padre del guitarrista de Los Redondos, Aarón Beilinson, habría sido secuestrado por el ERP. La organización del acto cuenta con la adhesión de agrupaciones como La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios, y se prevé un discurso de Mario Santucho hijo.
En pocas palabras
- Ministerio de Capital Humano: exigió a la UBA frenar homenaje a Mario Roberto Santucho, ex líder del ERP.
- Tensión con la UBA: el vicerrector Yacobitti se opone al acto y presentará un proyecto en el consejo superior.
- Contexto polémico: el homenaje prevé un discurso del hijo de Mario Roberto Santucho.