Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76.

Como Vicerector de la UBA estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) November 23, 2026

Postura del Ministerio de Capital Humano sobre el conflicto

A través de su cuenta de X, el Ministerio de Capital Humano detalló que el pedido de información tiene como objetivo evitar la realización del acto, que incluye la inauguración de una escultura donada por el Colectivo Cultural Contramuro. La Subsecretaría de Políticas Universitarias solicitó además un informe sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias que la universidad llevará adelante.

La resolución del Consejo Directivo de la Facultad, presidida por la decana Ana Josefina Arias, fundamentó la decisión en el recorrido de Santucho como actor político, destacando su compromiso con la transformación social y su rol como fundador del PRT y comandante del ERP. Sin embargo, la iniciativa ha generado cuestionamientos desde diversos sectores, incluyendo la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que recordó acciones violentas del ERP.

La controversia se agudiza dado que el homenaje se realizará en el Patio Indio Solari de la facultad, ya que el padre del guitarrista de Los Redondos, Aarón Beilinson, habría sido secuestrado por el ERP. La organización del acto cuenta con la adhesión de agrupaciones como La Mella y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios, y se prevé un discurso de Mario Santucho hijo.