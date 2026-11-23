Aunque pareciera que el fenómeno del Súper Niño se tomó un respiro con las intensas lluvias, en las oficinas de AYSAM no se relajan y este fin de semana avanzaron con un simulacro de desbordes cloacales en Corralitos. Saben que si se cumplen los pronósticos de fuertes precipitaciones en diciembre ese escenario puede darse y quisieron probar cómo funcionarían las dos alternativas que barajan para descomprimir el colapso.
Para eso los técnicos de AYSAM llegaron hasta esa zona crítica y probaron primero cómo funcionaría el entubamiento de 7 kilómetros que lleva líquidos cloacales desde Corralitos hacia el norte.
Ese es el plan A: ante un desborde cloacal por ese entubamiento se deriva por gravedad desde Severo del Castillo y 2 de Mayo hacia al norte de manera de conducir esos líquidos a un predio receptor que sería el destino final. Si con eso no fuese suficiente, entonces se verán obligados a hacer un bombeo al canal Pescara.
"El Plan B es sacar los efluentes (aguas arriba) mediante en bombas colocadas en un boca de registro y derivarlas al Canal Pescara. Se controla los líquidos con dilución de cloro y además se activan perforaciones que agregan agua al canal para diluir los efluentes. A su vez, hacia el norte del canal, Irrigación deriva por compuertas que fueron construidas para evitar que afecte zonas de riego", detalló Darío Hernández, el titular de AYSAM.
El detalle no es menor, porque muestra que ese plan B de volcar líquidos cloacales en el canal Pescara, esta minuciosamente armado y controlado por Irrigación. Es que ese fue el gran foco de conflicto entre el ex titular de AYSAM, Humberto Mingorance y el de Irrigación, Sergio Marinelli, tanto que derivó en una causa penal que sigue investigando responsabilidades. En aquel momento Marinelli denunció que Mingorance tiró líquidos cloacales en el Pescara sin su autorización.
Ahora todo parece aceitado entre ambas dependencias. De hecho, trabajaron juntos el pasado sábado y continuarán este lunes feriado tanto en la colocación de bombas, como en las pruebas para saber cómo funcionarían de tener que derivar líquidos cloacales al canal.
Al parecer, los técnicos tienen medido que durante los días feriados esas colectoras traen un mayor caudal de líquidos, y por eso armaron el simulacro todo el fin de semana para probarlo un día en que el sistema se estresa más.
Avanza la licitación de la colectora que le pondría fin a los desbordes de cloacas
Mientras se prueban las alternativas momentáneas para enfrentar posibles desbordes del sistema cloacal, la semana pasada AYSAM también lanzó la licitación de la colectora Cloacal Colonia Segovia Etapa II. Esta obra es clave para descomprimir el Sistema de Saneamiento del Gran Mendoza -principalmente evitar desbordes cloacales en Los Corralitos- y cuenta con un presupuesto oficial de $32.661.671.157,55.
La esperada obra apunta a solucionar de fondo inconvenientes operativos en el este del área metropolitana:
- Fin de los desbordes: permitirá aliviar la Colectora Máxima Noreste y poner fin a los desbordes cloacales en Los Corralitos.
- Nueva traza hacia Paramillos: los trabajos incluyen la construcción de un nuevo colector de 13 kilómetros de extensión y 1.300 milímetros de diámetro para derivar los líquidos cloacales por un conducto alternativo hacia la planta depuradora de Paramillos.
- Mantenimiento integral: la puesta en marcha del nuevo trazado garantizará las condiciones operativas necesarias para llevar adelante la limpieza profunda y la rehabilitación de la Colectora Máxima Noroeste.
En pocas palabras
- AYSAM realizó simulacro: se probó el plan de contingencia ante desbordes cloacales en Corralitos.
- Plan A y B: incluye un entubamiento de 7 km y bombeo al Canal Pescara en caso de colapso.
- Nueva colectora: avanza licitación para obra clave que busca terminar con los desbordes cloacales.