El vuelco de líquidos cloacales al Canal Pescara que hizo anteriormente AYSAM derivó en una causa penal contra el ex titular de esa área, Humberto Mingorance. El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli lo acusó de haberlo hecho sin su autorización. Foto: Pablo Gamba/ Nihuil

"El Plan B es sacar los efluentes (aguas arriba) mediante en bombas colocadas en un boca de registro y derivarlas al Canal Pescara. Se controla los líquidos con dilución de cloro y además se activan perforaciones que agregan agua al canal para diluir los efluentes. A su vez, hacia el norte del canal, Irrigación deriva por compuertas que fueron construidas para evitar que afecte zonas de riego", detalló Darío Hernández, el titular de AYSAM.

El detalle no es menor, porque muestra que ese plan B de volcar líquidos cloacales en el canal Pescara, esta minuciosamente armado y controlado por Irrigación. Es que ese fue el gran foco de conflicto entre el ex titular de AYSAM, Humberto Mingorance y el de Irrigación, Sergio Marinelli, tanto que derivó en una causa penal que sigue investigando responsabilidades. En aquel momento Marinelli denunció que Mingorance tiró líquidos cloacales en el Pescara sin su autorización.

Ahora todo parece aceitado entre ambas dependencias. De hecho, trabajaron juntos el pasado sábado y continuarán este lunes feriado tanto en la colocación de bombas, como en las pruebas para saber cómo funcionarían de tener que derivar líquidos cloacales al canal.

Al parecer, los técnicos tienen medido que durante los días feriados esas colectoras traen un mayor caudal de líquidos, y por eso armaron el simulacro todo el fin de semana para probarlo un día en que el sistema se estresa más.

Avanza la licitación de la colectora que le pondría fin a los desbordes de cloacas

Mientras se prueban las alternativas momentáneas para enfrentar posibles desbordes del sistema cloacal, la semana pasada AYSAM también lanzó la licitación de la colectora Cloacal Colonia Segovia Etapa II. Esta obra es clave para descomprimir el Sistema de Saneamiento del Gran Mendoza -principalmente evitar desbordes cloacales en Los Corralitos- y cuenta con un presupuesto oficial de $32.661.671.157,55.

La semana pasada AYSAM abrió las ofertas para la licitación de la obra clave de la Colectora Cloacal Colonia Segovia II que vendrá a descomprimir el sistema cloacal de Gran Mendoza.

La esperada obra apunta a solucionar de fondo inconvenientes operativos en el este del área metropolitana: